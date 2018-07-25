توسعه فرهنگ قرآن در جامعه جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کار و تلاش کشور که به میزبانی استان البرز برگزار شد، ضمن تبریک ولادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: توسعه اندیشه قرآنی اهمیت فراوانی دارد که باید در راستای آن اقدام کرد.

وی در ادامه بابیان اینکه در توسعه فرهنگ قرآن کوتاهی می‌شود، تأکید کرد: قرآن مهجور واقع‌شده است، به آیات قرآن آن‌طور که باید پرداخته نمی‌شود. قران ساده و روان شده برای اینکه استفاده شود و این مهم بر لزوم پرداختن بیشتر به آن تأکید دارد.

معاون وزیر کار بابیان اینکه کتاب قرآن معجزه الهی و راه گشا است، افزود: قرآن را خداوند برای تاریخ بشریت به پیامبر نازل کرده است و حالا جامعه از آن فاصله گرفته است. باید بیش‌ازپیش به قرآن بپردازیم زیرا آنچه موجب پیشرفت بشر می‌شود، در قرآن آمده است.

وی بابیان اینکه باید بازگردیم به گذشته و بیش از این به قرآن بپردازیم و از آن متأثر شویم، تصریح کرد: جامعه‌ای که فرهنگ قرآنی در آن باشد، جامعه کار و تلاش، سازندگی، علم و دانش و نوآوری خواهد بود.

کلانتری بابیان اینکه برای پیشرفت باید به قرآن متوسل شویم، خاطرنشان کرد: در کنار مسابقات تلاوت و تجوید و حفظ قرآن، مسابقات تفسیر قرآن نیز باید برگزار شود.