متهم غایب پرونده ثامن الحجج در منزلش در خیابان گاندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده ثامن الحجج، متهم ردیف اول آقای الف.م. تحت‌الحفظ مامورین از زندان اعزام شد و متهم ردیف دوم خانم ر. الف. نیز در جلسه حاضر است، اما متهم ردیف سوم آقای م. ر. در جلسه حضور ندارد.

در آغاز جلسه قاضی باقری گفت: پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج موسوم به موسسه مالی اعتباری غیرمجاز ثامن‌الحجج در یازدهمین جلسه دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.در این جلسه نمایندگان دادستان، جمعی از شکات پرونده، متهم ردیف اول آقای الف. م. که تحت‌الحفظ مامورین از زندان اعزام گردیده و وکلای وی، متهم ردیف دوم خانم ر. الف. به همراه وکلای خود در جلسه حضور دارند.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم آقای م. ر. در جلسه دادگاه حاضر نیستند، اما وکیلی را به جلسه دادگاه معرفی کردند که از وکیل می‌خواهیم درباره اینکه چرا ایشان تا این مرحله در دادگاه حاضر نبوده‌اند توضیحاتی ارائه بدهد.

وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و خود را معرفی کرد.

بهروز صفری وکیل متهم ردیف سوم در آغاز سخنان خود اینگونه بیان کرد: موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.

وی گفت: حتی در روزنامه شرق نام فامیلی موکلم به درستی بیان نشده بود.

وکیل متهم ردیف سوم ادامه داد: طی مذاکراتی که با بنده داشتند امروز در این دادگاه، وکالت آقای م. ر. را اعلام می‌کنم.

قاضی پرونده: متهم ردیف سوم حتما در جلسه بعد حاضر شود

وی در مورد وضعیت متهم ردیف سوم توضیح داد: ایشان در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.

قاضی باقری گفت: در مورد متهم ردیف سوم کیفرخواست غیابی تنظیم و قرائت شده است شما به همراه موکل خود در جلسه بعدی دادگاه حتما شرکت کنید و تا فاصله جلسه بعدی به دفتر شعبه مراجعه کنید و پرونده و کیفرخواست را مطالعه بفرمایید و دفاعیات خود را آماده داشته باشید، متهم ردیف سوم حتما در جلسه بعد حاضر باشند.

در این لحظه وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه خود قرار گرفت.

قاضی در ادامه بیان کرد: قبل از اینکه دادگاه را با طرح سوالات باقیمانده از متهم ردیف اول ادامه دهیم یک مطلب را ضروری می‌دانم که اعلام کنم. متاسفانه در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی و داخلی درباره پرونده اظهارنظرهای مختلفی مطرح می‌شود که دقیق نیست و گاهی با غرض‌های خاصی مطرح می‌شود.

قاضی باقری ادامه داد: در برخی رسانه‌ها عنوان شده این شرکت تعاونی حدود ۱۳ هزار میلیارد از اموال مردم را حیف و میل کرده است که به هیچ وجه صحت ندارد. کیفرخواست تنظیم شده است و مطابق آن مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده گیری شده، اما لازمه آن این نیست که همه مبلغ حیف و میل شده یا از بین رفته باشد.

وی تصریح کرد: این شرکت تعاونی، دارایی‌ها و اموالی دارد که به دستور قضایی توقیف شده و از دسترس این شرکت تعاونی خارج شده است و در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا در رابطه با آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.

قاضی ادامه داد: مبلغی که در جلسه ۹۷/۴/۲۴ از سوی بانک مرکزی اعلام شد حدود ۴ هزار میلیارد کسری برای شرکت تعاونی بوده که به‌عنوان ضرر وارده به سپرده‌گذاران و تراز منفی شرکت تعاونی است که البته بر روی این مبلغ هم بحث وجود دارد و متهم آن را انکار می‌کند؛ اما چرایی ادعایی که مطرح شده این مبلغ است.

واکنش قاضی به اعلام برخی اسامی در پرونده

قاضی باقری تاکید کرد: اینکه در رسانه‌ها اعلام کنند کل اموال سپرده‌گذاران حیف و میل شده و از بین رفته صحت ندارد و بنده این مطلب را برای روشن شدن اذهان عمومی در این بخش توضیح دادم.

وی تذکر دیگری داد و گفت: درباره اسامی و حیثیت افراد باید بگویم همه محترم هستند و کسی حق اظهارنظر درباره افراد را ندارد، اگر اسمی از فردی برده می‌شود و او حضور ندارد تا از خود دفاع کند محکومیت یک طرفه به هیچ وجه مورد تایید نیست.

قاضی ادامه داد: دادگاه بصورت علنی برگزار می‌شود و ممکن است ناخواسته اسامی مطرح شود و مطالبی درباره اشخاصی که با موضوع پرونده مرتبط هستند گفته شود، اما تا قبل از اثبات مطلبی یا اتهامی قضاوت زودرس انجام نگیرد و کسی محکومیتی در ذهن خود برای افراد صادر نکند که نه شرعی است و نه قانونی و به همه را توصیه می‌کنم این مطالب را رعایت کنند.

وی در ادامه بیان کرد: سوالات از متهم ردیف اول آقای الف. م. مطرح می‌شود لطفا از بیان مطالب حاشیه‌ای و بی‌مورد بپرهیزید و جواب سوالات را روشن بدهید تا وقت دادگاه بی‌جهت گرفته نشود.

متهم ردیف اول آقای الف. م. در جایگاه حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسنی اژه ای ۲۴ تیر ماه درخصوص برگزاری دادگاه موسسه مالی ثامن الحجج و اینکه آیا متهم این پرونده فرار کرده است، گفت: موضوع فرار متهم صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: زمانی پرونده تشکیل شده و به جریان افتاده است که اصلا متهم ردیف سوم در دسترس نبوده است و حتی کیفرخواست صادر شده هم غیابی بوده است و اصلا اینکه می گویند متهم با وثیقه فرار کرده است، صحت ندارد.

پیش از این اعلام شده بود که متهم ردیف سوم این پرونده قبل از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه از کشور فرار کرده است. کیفرخواست غیابی برای م.ر صادر شده بود و قرار بود به صورت غیابی محاکمه شود که با صحبت های امروز در دادگاه، قرار است این متهم در جلسه بعدی حاضر شود.