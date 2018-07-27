برهانی: شرایط حضور بازیکنان خارجی در لیگ باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیکان نماینده بانوان والیبالیست در نوزدهمین دوره جام باشگاه‌های آسیا بود و رتبه ششمی تیم بانک سرمایه بار دیگر در این رقابت‌ها تکرار شد.

مائده برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از بازگشت از رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا درباره کسب رتبه ششمی تیم پیکان گفت: تیم پیکان عملکرد مثبت و قابل قبولی در جام باشگاه‌های آسیا داشت، با توجه به شرایط تیم‌های ایران، بهترین نتیجه را کسب کردیم.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به درخشش او به همراه کدخدا اما تیم موفق نشد ارتقایی در جام باشگاه ها داشته باشد؟ گفت: تا زمانیکه تمام بازیکنان تیم بالای ۷۰ درصد عملکرد نداشته باشند نتیجه مشخص است، ضمن اینکه عملکرد کلی تیم خوب بود اما باید به این نکته توجه کنیم تا زمانیکه سرعت پیشرفت ما در آسیا کند باشد نتایج تیم ملی و باشگاهی تغییری نخواهد کرد.

برهانی در ادامه با اشاره به بازی‌های لیگ برتر اشاره و افزود: باید از لیگ آغاز کنیم. لیگ والیبال بانوان پویا نیست. باید مشاوران فنی را وارد لیگ کنیم و شرایط حضور بازیکنان خارجی را نیز فراهم کنیم.

بازیکن تیم پیکان در ادامه گفت: با توجه به شناختی که از تیم‌های آسیایی مانند فیلیپین، اندونزی، چین تایپه و ویتنام دارم می دانم که سرمایه گذاری خوبی را آغاز و لیگی پویا با برنامه ریزی خوب دارند. شاید همه نسبت به باخت تیم مقابل اندونزی انتقاد داشتند اما این را بداند که نباید به اسم اندونزی نگاه کنند، باید به پیشرفتی که اندونزی در پیش دارد نگاه کرد، اندونزی سرمایه گذاری خوبی را آغاز کرده است و تا چند سال آینده در بین ۴ تیم برتر آسیا قرار خواهد گرفت.

کاپیتان تیم ملی والیبال درباره شروع اردوهای تیم ملی و حضور در رقابت‌های AVC CUP نیز گفت: از چهارشنبه گذشته وارد اردو شدیم و همه بازیکنان برای حضور در رقابت‌های AVC CUP انگیزه دارند.

مائده برهانی در پایان بیان کرد: فدراسیون والیبال باید نگاه گسترده تری به لیگ داشته باشد. تا زمانیکه لیگ پویا نباشد نتایج کسب شده در سطح تیم ملی و باشگاهی همین خواهد بود و عنواین گذشته تکرار می شود.