اروپا باید خط مشی ترامپ را مرزبندی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه فونکه مدین گروپه در خصوص اختلافات کنونی میان اروپا و آمریکا بر سر تعرفه های گمرکی خاطر نشان کرد: اروپا باید اقتدار خود را در برابر آمریکا نشان داده و رویکردی جدی در قبال مواضع وی اتخاذ کند.

وی با تاکید بر اینکه اروپا نباید خود را ملزم به پیروی از تعرفه های گمرکی اعلام شده از سوی ترامپ بداند، افزود: اروپا باید در چنین شرایطی مواضع، رویکرد و خط مشی ترامپ را مرزبندی کند تا بتواند بر اساس چشم اندازهای تعیین شده خود گام بردارد.

وزیر خارجه آلمان همچنین گفت: ترامپ باید به این نکته واقف باشد که نمی تواند سبب فروپاشی اروپا شده و متضرر اصلی در این میان آمریکا خواهد بود.

گفتنی است در دیدار امروز رئیس کمیسیون اروپا و رئیس جمهوری آمریکا قرار است درباره موضوع تعرفه های گمرکی گفتگو شده تا در صورت امکان یک توافق دوجانبه محقق شود.