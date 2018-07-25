مردم نگران شیوع طاعون نشخوارکنندگان در همدان نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان، مهدی صفی خانی در ارتباط با احتمال خطر شیوع بیماری طاعون در مناطق حفاظت شده استان همدان گفت: ppr یا طاعون نشخوار کنندگان کوچک بیماری است که قابل انتقال به انسان نیست و فقط دام‌های کوچک به این بیماری دچار می‌شوند.

وی گفت: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک حدود ۳۰ سال است که شیوع پیدا کرده و این بیماری جزو آن دسته از بیماری هایی است که ریشه کن نمی شود.

صفی خانی عنوان کرد: با وجود انجام آموزش های لازم در طول سال در خصوص برخی بیماری های مشترک بین حیوانات اهلی و گونه های حیات وحش در برخی روستاهای حاشیه مناطق تحت مدیریت استان و نظر به حساسیت پرسنل اجرایی محیط زیست استان و پایش های مداوم مناطق و گونه های حیات وحش، خوشبختانه موردی مبنی بر مشاهده بیماری و یا تلفات ناشی از بیماری در این مناطق گزارش نشده است.

وی گفت: هرگونه موارد مشکوک در دام های اهلی در اطراف مناطق حفاظت شده استان به اداره کل دامپزشکی استان و شهرستان مربوطه گزارش می شود.

وی بیان کرد: پایشهای مشترک با کارشناسان اداره دامپزشکی استان به صورت دوره ای در مناطق حساس انجام و ملزومات پیشگیری و مبارزه با بیماری ها تهیه می شود.

صفی خانی از اخذ دستور مقامات قضایی در راستای قرنطینه کردن مناطق برای جلوگیری از ورود دام های اهلی آلوده به مناطق حفاظت شده وضد عفونی کردن مناطق حساس نظیر محل های تغذیه مشکوک؛ چشمه ها و آبشخورها اشاره کرد.