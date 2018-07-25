به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زهرابی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته ملی مهارت ضمن بیان اینکه در یک سال گذشته جمعاً چهار هزار و ۵۰۰ نفر در مرکز برادران و یک هزار و ۴۰۰نفر در مرکز فنی و حرفهای خواهران شاهرود مورد آموزش واقع شدند، ابراز داشت: از این تعداد در سال گذشته برای یک هزار و ۲۰۰ نفر از خواهران گواهینامه مهارت صادرشده است.
وی بابیان اینکه هفته ملی مهارت فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای آموزش مهارتی مراکز فنی و حرفهای و آموزشگاههای خصوصی و کارآفرینی است، افزود: ارگانهای بسیاری در حوزه آموزش فعالیت دارند اما در مرکز فنی و حرفهای متقاضیان میتوانند در هر رده سنی از ۱۵ الی ۹۰ سال در این کلاسها شرکت و گواهینامه بینالمللی دریافت کنند.
رایگان بودن آموزش در فنی و حرفهای
رئیس مرکز فنی و حرفهای خواهران شاهرود بابیان اینکه در طرح ایران مهارت طی تفاهمنامهای با آموزشوپرورش دانشآموزان پایه هفتم-هشتم- نهم مورد آموزش قرار میگیرند، ابراز داشت: امروز متأسفانه درصد زیادی از بیکاران را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند لذا برای مهار بحران اشتغال مهارتآموزی دانشآموزان در دستور کار قرارگرفته است تا قبل از انتخاب رشته بافرهنگ مهارت آشنا شوند.
زهرابی در ادامه تصریح کرد: دانش آموزان پایه دهم یعنی ۱۵ سال به بالا بر اساس تفاهمنامهای با آموزشوپرورش موظف به داشتن گواهینامه مهارت هستند تا از این طریق بتوانیم برای دانش آموزان مهارتآموزی را بهصورت یک فرهنگ نهادینه کنیم.
وی بابیان اینکه برای افرادی که به دنبال کسبوکار و مهارتآموزی هستند آموزش در فنی و حرفهای بهصورت رایگان است، افزود: باوجود تقویت بخش خصوصی و فعالیت روزافزون آموزشگاهها با تعداد ۴۶ مرکز برای گروه هدفی امکان پرداخت هزینه وجود ندارد ازاینرو آموزش در مراکز دولتی بخش مرکز و روستاها بهمنظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی رایگان تعریفشده است.
آموزش ۷۰ حرفه در مرکز خواهران فنی و حرفه ای
رئیس مرکز فنی و حرفهای خواهران شاهرود بابیان اینکه تشکیل شورای مهارتآموزی در شهرستان ضروری است، ابراز داشت: موازی کاری دستگاههایی که عهدهدار تعهد آموزش هستند با فنی حرفهای چیزی جز اسراف منابع نیست بنابراین در فرمانداری جلسهای پیرامون این موضوع برگزار و طبق آن ارتباط بین فنی و حرفهای و سایر دستگاههای اجرایی بیشتر خواهد شد.
زهرابی در ادامه تصریح کرد: در فنی و حرفهای تجهیزات مهارتی وجود دارد لذا طبق تفاهمنامهای سایر ارگانها بهجای خرید همان وسایل میتوانند از مراکز فنی و حرفهای استفاده کنند و درواقع همان بودجه با ارائه آموزش استاندارد بهصورت مشارکتی صرف بهروزرسانی تجهیزات موجود شود.
وی بابیان اینکه تربیت نیروی انسانی ماهر در دستور کار فنی و حرفهای است، افزود: در مرکز خواهران رشتههایی نظیر سفال، سرامیک، صنایع چوب، بافت فرش، صنایع پوشاک، امور مالی و بازرگانی، چرمدوزی و هنرهای تجسمی با بیش از ۷۰ حرفه آموزش داده میشود.
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دو محله شاهرود
رئیس مرکز فنی و حرفهای خواهران شاهرود بابیان اینکه در مرکز تخصصی کشاورزی ۵۰ حرفه آموزش داده خواهد شد، ابراز داشت: متقاضیان در این بخش میتوانند با اقداماتی نظیر کاشت گیاهان دارویی، صنایع غذایی و مشاغل خانگی آشنا شده و گواهینامه ملی مهارت دریافت کنند.
زهرابی بابیان اینکه در آموزشگاههای آزاد بخش خصوصی آموزش رشتههایی نظیر فناوری اطلاعات، صنایعدستی، صنایع پوشاک، گردشگری و مراقبتهای زیبایی در دستور کار است، تصریح کرد: در این آموزشگاهها بیش از ۵۰۰ حرفه به هنرجویان آموزش داده خواهد شد.
وی بابیان اینکه در طرح پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دو محله پایلوت شهرک ولیعصر و شهرک بهشتی آموزشهای فنی و حرفهای ارائه میشود، افزود: دو مربی در کانونهای مساجد این دو شهرک مستقر هستند و آموزشهای خیاطی، چرمدوزی، کشاورزی و گیاهان دارویی را در مساجد به مردم آموزش میدهند.
برپایی نمایشگاه مهارت با ۱۲ غرفه در شاهرود
رئیس مرکز فنی و حرفهای خواهران شاهرود بابیان اینکه در کمپ بهار زندگی توانمندی بانوان بهطور جد پیگیری میشود، ابراز داشت: برای زندانیان تا جایی بتوانیم تجهیزات را برای آموزش مهارت به داخل زندان انتقال میدهیم و همچنین ضمن تفاهمنامه با بهزیستی مهارتآموزی معلولان و توانخواهان بهصورت رایگان در دستور کار است.
ظهرابی با اشاره به هدفگذاری استان سمنان بدون بیکار با طرح هر جوان یک مهارت، تصریح کرد: بیشک ظرفیتهای بسیاری برای کار در استان وجود دارد که فنی حرفهای با ارائه آموزشهای لازم میکوشد تا این ظرفیتها را به جوانان شناسایی و آنها را ازنظر مهارتآموزی توانمند کند.
وی از برپایی نمایشگاه مهارت تا ششم مرداد در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود خبر داد و افزود: در ۱۲ غرفه گذرهای مهارتی در حال اجرا است که علاقهمندان میتوانند صبحها از ساعت ۹ الی ۱۰ و عصرها ۱۷ الی ۲۲ ضمن بازدید از نمایشگاه تاییده دوره کوتاهمدت مهارتی را نیز دریافت کنند.
