حضور ۲۳ امدادگر هلال احمر اهواز در مانور ساعت صفر

علیرضا پور آسترکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات برگزاری مانور فرضی ساعت صفر در اهواز اظهار کرد: این مانور با هدف افزایش میزان آمادگی اعضاء برای مقابله با حوادث و در سه بخش نجات بین شهری، آواربرداری و اسکان اضطراری برگزار شد.

وی با اشاره به حضور ۲۳ امدادگر و نجاتگر در این مانور افزود: سناریوی مانور، وقوع بحران فرضی در خرمشهر و اعزام امدادگران و نجاتگران به منظور پشتیبانی امدادی به خرمشهر بود.

رئیس جمعیت هلال احمر اهواز یادآور شد: بر اساس سناریو، این گونه فرض شد که به دلیل وقوع بحران در خرمشهر امدادگران و نجاتگران به این شهرستان اعزام شوند و طبق برنامه ریزی قبلی به آنها اعلام شد که باید در ساعت مقرر برای اعزام به خرمشهر در ساختمان هلال احمر اهواز حضور یابند.

پورآسترکی بیان کرد: امدادگران به صورت مرحله به مرحله تیم بندی شدند و مانور فرضی به صورت مسابقه تیم به تیم میان تیم ها برگزار شد.

وی در پایان عنوان کرد: طبق برنامه عملیاتی داده شده به جمعیت هلال احمر خوزستان تا پایان سال پنج مانور فرضی ساعت صفر در اهواز برگزار می شود که چهار مانور فصلی و یک مانور موردی است.