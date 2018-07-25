۱۰ نفر به دلیل واژگونی خودرو مصدوم شدند

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵ جاده شهرضا - اصفهان، چهار زن و یک مرد مصدوم شدند که به بیمارستان امیر المومنین شهرضا منتقل شدند.

وی بیان داشت: همچنین بر اثر واژگونی پراید در جاده چادگان، فراموشجان یک کد اورژانس اعزام شد و ۵ نفر مصدوم شدند که شامل چهار زن و یک کودک بودند و به بیمارستان بوعلی چادگان انتقال یافتند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در دو روز گذشته دو مورد غرق شدگی به اورژانس ابلاغ شد، اعلام کرد: بر اثر غرق شدگی در لنجان جاده چمگردان، یک مرد ۲۶ سال پس از انجام عملیات احیا و انتقال به بیمارستان شهدای لنجان جان خود را از دست داد.

وی بیان داشت: همچنین یک مورد غرق شدگی در استخر دهکده تفریحی چادگان گزارش شد که یک مرد را پس از احیای موفق به بیمارستان بوعلی و سپس شهید منتظری نجف آباد انتقال دادیم.

راستین با اعلام اینکه تصادف پژو پارس و پژو ۴۰۵، در محور سفیددشت روبروی فرودگاه سه آمبولانس اورژانس اعزام شد که در این حادثه سه نفر مصدوم شدند و سه نفر جان خود را از دست دادند، گفت: مصدومان در این حادثه شامل یک مرد ۲۶ و ۳۶ ساله و یک دختر بچه شش ساله بود و دو مرد ۳۵ ساله و یک زن ۲۹ ساله نیز جان خود را از دست دادند.