بیشترین علل مردودی اتوبوس‌های شهری در آزمون معاینه فنی

سومین جلسه کارگروه «رفع دودزایی» صبح امروز سوم مرداد ۹۷ به منظور بررسی آلایندگی اتوبوس های خط ٢ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با اشاره به تشکیل کارگروه رفع دودزایی به منظور بررسی آلایندگی اتوبوس های پایتخت در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تاکید کرد: هر هفته یک خط اتوبوسرانی اعم از اتوبوس های بی.آر.تی و خطوط فیدر در این کارگروه بررسی می شود که امروز خط ٢ بی.آر.تی و خطوط فیدر حد فاصل پایانه آزادی تا خاوران بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۴۷دستگاه اتوبوس این خط به لحاظ فنی، فرسودگی، آلایندگی و ظاهری بررسی شدند، تصریح کرد: تمامی اتوبوس های پایتخت تا مهرماه جاری معاینه فنی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با تاکید بر بخشنامه معاونت حمل و نقل و ترافیک مبنی بر الزام اخذ گواهی معاینه فنی توسط اتوبوس‌های شرکت واحد گفت: ٧٥درصد از اتوبوس‌های شرکت واحد دارای معاینه فنی هستند.

سنندجی گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، اتوبوس‌های برون‌شهری و خودروهای سنگین بالای ۱۰ سال، هر ۳ ماه یک‌بار و اتوبوس‌های سبک و سنگین زیر ۱۰ سال، هر ۶ ماه یک‌بار باید گواهی معاینه فنی دریافت کنند. از این رو هر هفته اتوبوس های خطوط مختلف شهر تهران بررسی می شوند.

وی با بیان اینکه ٨ آیتم دلیل ردی اتوبوس‌های شرکت واحد در آزمون معاینه فنی است که «دودزایی» رتبه هفتم را داشته و شکستگی شیشه، چراغ و لاستیک صاف بیشترین علت مردود شدن اتوبوس‌ها در قسمت عیوب ظاهری است.

نورا حسینی

