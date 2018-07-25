بهره برداری از هزارکیلومتر خط انتقال جدید گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن منتظر تربتی، با بیان اینکه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شتاب خوبی در اجرای پروژههای گازرسانی داشته است، گفت: پیشبینی میکنیم که سال ۹۷ حدود یکهزار کیلومتر خط لوله و تعدادی ایستگاه تقویت فشار را به بهرهبرداری برسانیم.
وی با بیان اینکه اجرای یکهزار کیلومتر خط لوله در سال ۹۶ نشان میدهد نسبت به سالهای پیش از آن، از رشد خوبی برخوردار بودهایم، افزود: با توجه به اجرای سالانه ۲۵۰ کیلومتر خط لوله در سالهای پیش از این، اجرای یکهزار کیلومتر خط لوله تعهد دشواری بود، اما توانستیم به همه قولهایی که داده بودیم، عمل کنیم و همه پروژههایی را که در ابتدای سال در دستور کار قرار گرفته بود در زمان تعریف شده به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به فعالیتهای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در سال ۹۶ گفت: خوشبختانه سال ۹۶ بخش عمدهای از خط ششم سراسری را اجرا کردیم و برای رسیدن به حداکثر ظرفیت آن، باید استفاده از تولیدات جدید پارس جنوبی در سال ۹۷ را نیز به آن منتقل کنیم، بهرهبرداری کامل از این خط لوله ازجمله برنامههای امسال ما است.
تربتی درباره گازرسانی به مناطق محروم کشور اظهار کرد: توسعه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان از دیگر پروژههای مهم شرکت مهندسی و توسعه گاز است که تلاش خواهیم کرد از مسیرهایی از جمله سرمایهگذاران بخش خصوصی یا با استفاده از بند «ق» بتوانیم منابع مالی این پروژه را تامین کنیم.
وی با تاکید بر این که شرکت ملی گاز شتاب خوبی در اجرای پروژهها و گازرسانی به سراسر کشور داشته است، ادامه داد: شایسته نیست که این شتاب به هر دلیل گرفته شود. موضوع منابع مالی یکی از ارکان مهم برای تداوم کار است و از این رو، در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تلاش کردهایم با مدیریت نقدینگی که در اختیار ما قرار میگیرد، پول را به نقاطی اختصاص دهیم که اثربخشی بیشتری در اجرای پروژهها داشته باشد.
تربتی اظهار کرد: در بخش خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز تلاش میکنیم از منابع داخل کشور استفاده کنیم. پروژه خط لوله انتقال گاز ایرانشهر- چابهار نمونهای از این فرآیندها است که از سرمایههای بخش خصوصی استفاده کردهایم.
