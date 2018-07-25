نمایشگاه توانمندی های زنان سرپرست خانوار ایلامی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عهدیه طهماسبی روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی عرصه برگزاری نمایشگاه تولیدات زنان سرپرست خانوار استان ایلام اظهار کرد: قرار است این نمایشگاه شهریورماه برگزار شود ولی تاریخ دقیق ان هنوز قطعی نشده است.

وی ادامه داد: از ۱۸ استان برای شرکت در این نمایشگاه دعوت شده است که امیدواریم با حضور حداکثر استان های مختلف اجرا شود تا بر شکوه آن بیافزاید.

طهماسبی گفت: ۳۰ غرفه برای برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان سرپرست خانواره در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: زنان سرپرست خانواری که توانمند شده و به عرصه تولید راه یافته‌ اند در اولویت شرکت در این جشنواره هستند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام یادآور شد: همزمان با برگزاری این نمایشگاه برنامه هایی در زمینه نشاط اجتماعی با محوریت موسیقی برگزار و شهروندان می توانند علاوه بر بهره مندی از برنامه های متنوع موسیقی از زنان سرپرست خانوار نیز حمایت کنند.

وی افزود: دستگاه های مرتبط از جمله شهرداری در زمینه اخذ مجوز، نصب بنر و اطلاع رسانی در سطح شهر، نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت، هماهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی برای موسیقی سنتی ایلامی و صنعت، معدن و تجارت جهت هماهنگی اصناف با هزینه مالی خود نسبت به برگزاری این نمایشگاه اقدام کنند.