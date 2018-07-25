فقط ۵ نیروگاه به شبکه گاز کشور متصل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، غلامرضا مهرداد، مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی شرکت تولید برق حرارتی ضمن بیان این خبر افزود: سوخت مصرفی و سوخت تحویلی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب به میزان ۶.۶ درصد و ۳.۱ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه سوخت اول تمامی نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، گازطبیعی و سوخت دوم آنها گازوئیل است، خاطرنشان کرد: مصرف تقریبی روزانه نیروگاه‌های حرارتی در فصل تابستان معادل ۲۸۰ میلیون مترمکعب و در فصل زمستان معادل ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز است که در صورت عدم تأمین سوخت گاز، به ازای هر مترمکعب گاز تقریبا یک لیتر سوخت مایع مصرف می‌شود.

مهرداد مهمترین مسائل نیروگاه‌های حرارتی کشور را بخصوص درفصل زمستان تأمین سوخت پایدار آنها اعلام و تاکید کرد: در سال گذشته گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور به میزان ۶۶.۰۵۸ میلیون مترمکعب و سوخت مایع مازوت و گازوئیل مصرفی ۸۳۰۰ میلیون لیتربوده که نشان دهنده مصرف بیش از ۸۸ درصد سوخت گاز در نیروگاه‌های کشور است.

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی درباره میزان موجودی ذخایر سوخت نیروگاه‌ها گفت: ۴۶ درصد مخازن سوخت گازوئیل و ۷۷ درصد مخازن سوخت مازوت هم اکنون پرهستند و موجودی مفید سوخت گازوئیل و مازوت به ترتیب برابر با ۱۴۶۰ و ۱۹۳۱ میلیون لیتر بوده که در زمان مشابه در سال گذشته برابر با ۱۲۰۹ و ۲۱۶۲ میلیون لیتر بوده است.

وی در رابطه با مزایای استفاده از سوخت گاز در نیروگاه‌ها تصریح کرد: مصرف گازطبیعی علاوه بر مزیت‌های زیست محیطی، منجر به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است. استهلاک قطعات توربین گاز به ازای یک ساعت کارکرد با سوخت نفت گاز معادل یک ونیم ساعت کارکرد با سوخت گاز طبیعی است و در نیروگاههای بخاری نیز مصرف نفت کوره به لحاظ وجود گوگرد و برخی فلزات سنگین در این نوع سوخت، هزینه‌های تعمیر و نگهداری بویلرها را در مقایسه با مصرف گاز طبیعی به شدت افزایش می‌دهد.