به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ظهر چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت اسکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه رشته ورزشی اسکی در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: توانمندی های بسیاری در چهارمحال و بختیاری در رشته ورزشی اسکی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: توسعه ورزش اسکی در این استان زمینه ساز توسعه بخش گردشگری است که این مهم در سایر بخش های تاثیر گذار است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برفگیر کشور است که باید تلاش شود پیست های اسکی این استان ارتقا یابند و ورزشکاران این بخش افزایش یابند.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن ارتفاع بالا از سطح دریا می تواند به مرکز تمرینات تیم های ملی تبدیل شود و در حال حاضر طرح اردو بام در این استان در حال پیگیری است.