خودروی سوزوکی با خلافی ۵۲ میلیون ریال در دره شهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهرداد علی محمدی گفت: عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی دره شهر به محض اطلاع از خلافی یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا با پلاک مشخص، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس راهور این شهرستان، با تلاش و پیگیری فراوان در شهرستان موفق به شناسایی و توقیف این خودرو شدند.

وی تصریح کرد: طبق قانون در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ۱۰ میلیون ریال برسد، پلیس راهنمایی و رانندگی مراتب را به مالک خودرو اعلام می کند و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، خودرو توقیف می شود و از تردد آن جلوگیری خواهد شد.