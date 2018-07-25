  1. استانها
  2. ایلام
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴

فرمانده انتظامی دره شهر:

خودروی سوزوکی با خلافی ۵۲ میلیون ریال در دره شهر توقیف شد

ایلام-فرمانده انتظامی دره شهر از توقیف یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا با خلافی بیش از ۵۲ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهرداد علی محمدی گفت: عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی دره شهر به محض اطلاع از خلافی یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا با پلاک مشخص، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس راهور این شهرستان، با تلاش و پیگیری فراوان در شهرستان موفق به شناسایی و توقیف این خودرو شدند.

وی تصریح کرد: طبق قانون در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ۱۰ میلیون ریال برسد، پلیس راهنمایی و رانندگی مراتب را به مالک خودرو اعلام می کند و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، خودرو توقیف می شود و از تردد آن جلوگیری خواهد شد.

