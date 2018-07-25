امیدوار به دریافت برند «یزد پایتخت کتاب ایران» هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده، ظهر امروز در جریان بازدید از سومین دوره کارگاه آموزشی جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان استان یزد اظهار داشت: یزد طی چند سال گذشته از گزینه های جدی برای کسب پایتخت کتاب ایران بوده است.

وی عنوان کرد: در استان یزد ۱۲ شهر و بیش از ۵۰ روستا در جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان شرکت می کنند و امیدواریم امسال بتوانیم این برند مهم فرهنگی را به دست آوریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افزود: این طرح جامعیت لازم را داشته و در پنج رده سنی مختلف از پیش دبستانی تا مقطع متوسطه، تمام قشر کودک و نوجوان را در بر می گیرد.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: به همین منظور چندین کارگاه آموزش تربیت مربی برای آشنایی با شیوه نامه جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان همچنین یادگیری اصول و مبانی صحیح ترویج فرهنگ مطالعه برای مربیان داوطلب و علاقمند برگزار شده است.

وی ادامه داد: در جام باشگاه‌های کتابخوانی هر باشگاه باید حداقل ۱۲ عضو داشته باشد و با ثبت هزار باشگاه در استان، ۱۲ هزار کودک و نوجوان را درگیر طرح خواهیم کرد.

جوادیان زاده عنوان کرد: تلاش می کنیم در آینده این کار به صورت وسیع‌تر انجام شده و تعداد بیشتری از دانش آموزان، کودکان و نوجوان را در بر بگیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار داشت: در هر شهرستان حداقل سه روستا را باید برای اجرای این طرح معرفی کنیم و در پایان جام باشگاه‌ها، اعضای باشگاه‌ها می توانند در بخش مسابقه این طرح شامل نامه ای به نویسنده، فیلم موبایلی و کتاب برگزیده باشگاه نیز شرکت کنند و در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری در هر بخش پنج برگزیده خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: برخورداری اعضای باشگاه از تخفیف ۵۰ درصدی خرید کتاب از کتاب‌فروشی‌های منتخب استان از مزایای دیگر این طرح این است.