مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد:

امیدوار به دریافت برند «یزد پایتخت کتاب ایران» هستیم

امیدوار به دریافت برند «یزد پایتخت کتاب ایران» هستیم

یزد ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: امیدواریم امسال بتوانیم برند «یزد پایتخت کتاب ایران» را کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده، ظهر امروز در جریان بازدید از سومین دوره کارگاه آموزشی جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان استان یزد اظهار داشت: یزد طی چند سال گذشته از گزینه های جدی برای کسب پایتخت کتاب ایران بوده است.

وی عنوان کرد: در استان یزد ۱۲ شهر و بیش از ۵۰ روستا در جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان شرکت می کنند و امیدواریم امسال بتوانیم این برند مهم فرهنگی را به دست آوریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افزود: این طرح جامعیت لازم را داشته و در پنج رده سنی مختلف از پیش دبستانی تا مقطع متوسطه، تمام قشر کودک و نوجوان را در بر می گیرد.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: به همین منظور چندین کارگاه آموزش تربیت مربی برای آشنایی با شیوه نامه جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان همچنین یادگیری اصول و مبانی صحیح ترویج فرهنگ مطالعه برای مربیان داوطلب و علاقمند برگزار شده است.

وی ادامه داد: در جام باشگاه‌های کتابخوانی هر باشگاه باید حداقل ۱۲ عضو داشته باشد و با ثبت هزار باشگاه در استان، ۱۲ هزار کودک و نوجوان را درگیر طرح خواهیم کرد.

جوادیان زاده عنوان کرد: تلاش می کنیم در آینده این کار به صورت وسیع‌تر انجام شده و تعداد بیشتری از دانش آموزان، کودکان و نوجوان را در بر بگیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار داشت: در هر شهرستان حداقل سه روستا را باید برای اجرای این طرح معرفی کنیم و در پایان جام باشگاه‌ها، اعضای باشگاه‌ها می توانند در بخش مسابقه این طرح شامل نامه ای به نویسنده، فیلم موبایلی و کتاب برگزیده باشگاه نیز شرکت کنند و در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری در هر بخش پنج برگزیده خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: برخورداری اعضای باشگاه از تخفیف ۵۰ درصدی خرید کتاب از کتاب‌فروشی‌های منتخب استان از مزایای دیگر این طرح این است.

