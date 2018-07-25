به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی روند پیشرفت اجرای پروژه بزرگراه دامغان-معلمان با حضور نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه اجرای پروژه این بزرگراه با کاهش ۲۰۰ کیلومتری، ترانزیت کالا و مسافر، بنادر شهید رجایی و بندرعباس در جنوب کشور به بنادر بندر ترکمن و دریای خزر را سبب می‌شود، بیان کرد: اجرای این طرح در زمره اولویت‌های دولت است.

وی اضافه کرد: تکمیل بزرگراه دامغان- معلمان، کریدور شمال به جنوب و ترانزیت ورودی از بندر شهید رجایی و بندر عباس را از طریق مسیر سیرجان- اردکان به دامغان و سپس بنادر شمالی کشور میسر می سازد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث قطعه نخست باند دوم محور دامغان- معلمان به طول ۵۵ کیلومتر و با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال در دست اجرا است، اظهار داشت: استان سمنان با توجه به قرار گرفتن در محور مواصلاتی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خادمی تصریح کرد: احداث کریدور شمال به جنوب کشور در کنار احداث بزرگراه دامغان- معلمان به عنوان پروژه مهم و ملی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعریف شده و با این نگاه اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری آن اختصاص خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: در تلاش هستیم با جدیت و تلاش پیمانکار پروژه بخشی از احداث بزرگراه دامغان- معلمان تا پایان سال ۹۷ تکمیل و اتمام پروژه تسریع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور از صبح امروز با سفر به استان سمنان از محور سمنان- فیرزکوه، تقاطع غیر همسطح مومن آباد- سمنان، محور در دست ساخت بزرگراه دامغان- معلمان، محور شاهرود- آزاد شهر و تقاطع غیر هم‌سطح مجن بازدید کرد.