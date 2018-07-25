چهارمین دوره جشنواره گلدهی لاله های تالابی در انزلی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سمیعی بعدازظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: این جشنواره در ۴ محور فرهنگی و هنری، گردشگری، ورزشی و محیط زیستی فعالیت می کند و یکی از مهمترین محورهای آن، برگزاری مجموعه جشنواره های فرهنگی و ورزشی در قالب رویدادی بزرگ در راستای رویکرد مثبتی برای جذب گردشگران است.

سمیعی با بیان اینکه این رویداد تنها به دنبال اهداف محیط زیستی نیست، گفت: یکی دیگر از اهداف این جشنواره برندسازی برای شهر انزلی، جذب گردشگر و برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی جهت پر کردن اوقات فراغت شهروندان و گردشگران است.

وی با تاکید بر اینکه اعضا و کارگروه های جشنواره نباید تفکرات اقتصادی از این رویداد داشته باشند، تاکید کرد: باید از تمام توان و داشته های خود استفاده کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم.

دبیر جشنواره گلدهی لاله های تالابی با بیان اینکه در تلاش برای تبدیل بندرانزلی به شهر جشنواره ها هستیم، یادآور شد: تلاش می کنیم تا جشنواره های فصلی در این شهر برگزار و جشنواره گلدهی لاله های تالابی در قالب رویدادهای مختلف و موثر در تمام فصل تابستان فعالیت کند.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری، خاطرنشان کرد: باید با ایجاد منابع کسب درآمدهای پایدار برای جشنواره، به گونه ای برنامه ریزی شود که هزینه کرد توسط شهرداری کاهش یابد.