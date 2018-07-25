  1. استانها
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

چهارمین دوره جشنواره گلدهی لاله های تالابی در انزلی برگزار می شود

انزلی- دبیر جشنواره گلدهی لاله های تالابی انزلی از برگزاری چهارمین دوره این جشنواره در مرداد ماه سال جاری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سمیعی بعدازظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: این جشنواره در ۴ محور فرهنگی و هنری، گردشگری، ورزشی و محیط زیستی فعالیت می کند و یکی از مهمترین محورهای آن، برگزاری مجموعه جشنواره های فرهنگی و ورزشی در قالب رویدادی بزرگ در راستای رویکرد مثبتی برای جذب گردشگران است.

سمیعی با بیان اینکه این رویداد تنها به دنبال اهداف محیط زیستی نیست،  گفت: یکی دیگر از اهداف این جشنواره برندسازی برای شهر انزلی، جذب گردشگر و برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی جهت پر کردن اوقات فراغت شهروندان و گردشگران است.

وی با تاکید بر اینکه اعضا و کارگروه های جشنواره نباید تفکرات اقتصادی از این رویداد داشته باشند، تاکید کرد: باید از تمام توان و داشته های خود استفاده کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم.

دبیر جشنواره گلدهی لاله های تالابی با بیان اینکه در تلاش برای تبدیل بندرانزلی به شهر جشنواره ها هستیم، یادآور شد: تلاش می کنیم تا جشنواره های فصلی در این شهر برگزار و جشنواره گلدهی لاله های تالابی در قالب رویدادهای مختلف و موثر در تمام فصل تابستان فعالیت کند.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری، خاطرنشان کرد: باید با ایجاد منابع کسب درآمدهای پایدار برای جشنواره، به گونه ای برنامه ریزی شود که هزینه کرد توسط شهرداری کاهش یابد.

