افتتاح و کلنگ زنی ۴ پروژه عمرانی در شهر الهایی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان جاده شرکت نفت به متراژ ۱۵ هزار متر مربع و پروژه زیر سازی و آسفالت خیابان پشت ساختمان آتش نشانی و فاز دوم خیابان ساحل غربی با هشت هزار مترمربع مساحت و اعتباری بالغ بر ۱۱میلیارد ریال از اعتبارات داخلی شهرداری الهایی با حضور فرماندار اهواز، بخشدار مرکزی اهواز و جمعی از مسئولان محلی الهایی افتتاح شد.

این پروژه ها در مدت ۶ ماه توسط شهرداری الهایی اهواز اجرا شد.

همچنین عملیات اجرایی بهسازی ورودی شهر و اجرا و توسعه فضای سبز با مساحت ۹ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال از اعتبارات استانی در شهر الهایی آغاز شد.