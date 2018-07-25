بیستمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از مجله «فناوری مهر»، در بخش علم و دانش پرونده کاملی را به موضوع ۳۰ کشوری که رهبری علم را بر عهده دارند اختصاص داده و مطابق با جدیدترین آمار نظام های علمی بین المللی، ایران پیشتاز جبهه های تحقیقاتی شده است.

در این بخش گزارشی از شایع ترین بیماریهای مرتبط با فناوری و نتیجه جدیدترین تحقیقات درباره چاقی منتشر شده است؛ بهترین و بدترین کشورها در کنترل فشار خون، گزارش جذاب دیگری است که در این شماره آمده است.

در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابعاد مختلف موضوع سرقت هدفمند اطلاعات ایرانیان توسط تلگرام مورد بررسی قرار گرفته و در خبر دیگری آمده که تعداد کانالهای ایرانی فعال در تلگرام نصف شده است.

در این بخش، خبری با عنوان «ایران دهمین کشور در تعداد خطوط تلفن ثابت» از اهمیت برخوردار است. همچنین در گزارشی با عنوان ۳۰ میلیون باج گیر در ۱۰ ماه، فهرستی از خرابکاریهای سایبری رژیم صهیونیستی منتشر شده است. در بخش فناوری اطلاعات گزارشی به ۱۱ کشور موفق در حفاظت از اطلاعات اختصاص دارد.

بخش فناوری های نوین این شماره از مجله فناوری مهر، مروری بر تازه ترین اخبار هوش مصنوعی دارد و رونمایی از موتور دیزل ملی و ساخت دارویی که سلولهای سرطانی را فریب می دهد از جمله اخبار مهم این بخش است.

در این بخش گفتگویی مهم و خواندنی در مورد نگهداری نمونه های ارزشمند زیستی خارجی در کشور دیده می شود.

بیستمین شماره مجله «فناوری مهر» در بخش فناوری خودرو گزارش های مختلفی از معرفی خودروهای خودران دارد که با بکارگیری فناوری، جنجال به پا کرده اند. پهنه بندی ایستگاههای شارژ خودروهای برقی در تهران به عنوان دستاورد محققان دانشگاه آزاد از جمله اخبارمهم این بخش است. در این بخش اخبار جذابی از جمله فناوری خودروهای خودران در زمین فوتبال، هفتادمین سالگرد تاسیس پورشه و ساخت خودروی جدید تسلا با ۱۰ پیشرانه موشکی دیده می شود.

این شماره در بخش هوا و فضا نیز از برنامه های سازمان فضایی در سال جاری برای توسعه فناوریهای فضایی و ساخت ماهواره های بومی در کشور خبر می دهد. تدوین مجوز برای فعالیت اپراتورهای ماهواره ای و فراهم شدن زیرساخت سرمایه گذاری در حوزه فناوری فضایی از دیگر اخبار این بخش است. درگذشت آخرین فضانورد بازمانده از آپولو از دیگر مطالب مهمی است که در این شماره از مجله فناوری مهر آمده است.

شماره بیستم مجله فناوری مهر در ۶۳ صفحه در قالب فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.