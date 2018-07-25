۸۰۰۰نفر در آذربایجان غربی از آموزشهای قرآنی بهره مند می شوند

سجاد جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش همگانی عمومی و تخصصی قرآن کریم امسال در دستور کار قراردارد اظهارداشت: از این تعداد سه هزار نفر آموزش تخصصی و پنج هزار نفر تحت آموزش های عمومی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه کلاسهای آموزش عمومی و تخصصی قرآن کریم از ابتدای تابستان در ۳۵۰ موسسه قرآنی و خانه های شهری و روستایی استان آغاز شده و تا پایان تابستان تداوم دارد افزود: آموزش تخصصی شامل آموزش حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم است که برای تمامی سنین ارائه می شود.

جعفرزاده آموزش های عمومی را روانخوانی، روخوانی، ترجمه، مفاهیم برشمرد و گفت: توسعه و ترویج فرهنگ حفظ و ایجاد ساختارهای جلسات حفظ قرآن در استانها و آشنایی جامعه با مفاهیم روخوانی و روان خوانی قرآن از مهمترین اهداف این آموزشها ذکر کرد.

رئیس اداره ی امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه سال گذشته سه هزار و ۶۰۰ نفر تحت آموزش قرار گرفتند عنوان کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و تخصصی موجود در حوزه پرورش استعدادهای نهفته قرآن آموزان، در زمینه حفظ و قرائت قرآن، شناسایی و جذب استعدادهای برتر قرآنی و تربیت آنان به‌عنوان نخبه و الگوی قرآنی در سطح استان تلاش شود.

جعفرزاده توانمند سازی مدیران موسسات قرآنی با برگزاری دوره آموزشی ویژه را مورد تاکید قرار داد و گفت: این دوره آموزشی در طول یک ماه به مدت سه روز درهفته برای تمامی مدیران مؤسسات قرآنی آذربایجان غربی با حضور اساتید برجسته و بنام از تهران با هدف آموزش شیوه‌های مدیریت قرآنی در ارومیه برگزار می‌شود.

جعفرزاده افزود: در این دوره آموزشی که با موضوع اخلاق و رفتارهای قرآنی در حوزه مدیریتی، آشنایی مدیران با قوانین و مقررات اداری، اولویت‌سنجی و خلاقیت، نوآوری و نیز بررسی مفاهیم و آموزه‌های قرآنی برگزار می‌شود مدیران با شیوه‌های مدیریت مؤسسات قرآنی بیش از پیش آشنا می‌شوند.