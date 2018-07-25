گروهک وهابی داعش مسئولیت انفجار در کویته پاکستان را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گروهک تکفیری- وهابی داعش مسئولیت انفجار امروز در کویته پاکستان را برعهده گرفت.

انفجار در منطقه شرقی «کویته» واقع در ایالت «بلوچستان» پاکستان روی داد و بر اثر آن بیش از ۳۰ نفر کشته و بیش از ۴۰ فرد هم زخمی شده اند.

بر اساس جزئیات در این حمله ماشین نیروهای امنیتی پاکستان در کویته مورد هدف واقع شده و این حادثه زمانی به وقوع پیوسته که رأی گیری در این منطقه در حال انجام بوده است.

منطقه شرقی کویته جز مناطق حساس در این شهر است که پیش از این نیز تیراندازی و انفجار های متعددی در آن منطقه صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که امروز انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ پاکستان در حال انجام است و به گفته رسانه های پاکستان تدابیر شدید امنیتی در شهر های مختلف این کشور برقرار است.

رای‌گیری در انتخابات مجلس فدرال و مجالس چهارگانه ایالتی پاکستان امروز صبح چهارشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد.

انتخابات امروز در بیش از ۸۵ هزار مرکز اخذ رأی برگزار می‌شود و حداقل ۳۵۰ هزار تن از نفرات ارتش و ۴۰۰ هزار مامور پلیس حفظ امنیت این مراکز را برعهده دارند.