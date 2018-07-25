  1. استانها
استاندار کردستان:

توسعه نیافتگی کردستان نشات گرفته از نبود برنامه مدون و مشخص است

سنندج- استاندار کردستان گفت: توسعه نیافتگی استان کردستان در تمامی حوزه ها و بخش ها نشات گرفته از نبود چراغ راه و برنامه مدون و مشخص از سوی سازمان ها و نهادهای دولتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا امروز چهارشنبه در نشست  هم اندیشی و تببین ابعاد و ضرورت‌های آمایش سرزمین استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه تدوین سند آمایش کار بزرگ و ارزشمندی است، گفت: متاسفانه ما تاکنون چراغ راه نداشته ایم و این  یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی استان ما است.

وی عنوان کرد: در طول سالیان گذشته برنامه مشخص و مدونی پیش رو نداشتیم که به توسعه دست پیدا نکردیم.

استاندار کردستان بیان کرد: پس ضرورت این مهم برکسی پوشیده نیست همه باید همکاری و همراهی جدی داشته باشند و با اطلاعات صحیح زمینه تدوین سند امایش که راهنمای توسعه است را ایجاد کنند.

مرادنیا ادامه داد: وقتی هر مدیر و شخصی  بر مبنای سلیقه خود توسعه را دنبال کند شبیه راه فرعی دو طرفه ای است که مقصد مشخصی هم ندارد.

وی عنوان کرد: وقتی مطالعات دقیق و صحیحی انجام می شود مثل اتوبانی است که بر اساس زمان بندی و اطلاعات درست مسیر در آن طی می شود.

وی با بیان اینکه بعد از تدوین این  سند باید برای اجرای آن تلاش کرد،  گفت: استان در توسعه ملی نقش بسزایی می تواند داشته باشد بشرطی که از امکانات آن بدرستی استفاده و ظرفیت های بالقوه آن به بالفعل تبدیل شود.

استاندار کردستان اظهارداشت: چون بر اساس پیش بینی های درست تاکنون عمل نشده  باور مردم به دستگاه های دولتی کاهش یافته است.

