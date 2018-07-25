اعلام محدودیت های ترافیکی جاده کرج - چالوس

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای محدودیت های ترافیکی در محور های مواصلاتی استان البرز خبر داد و اظهار کرد: این اقدام به منظور تامین نظم و امنیت در جاده ها و محور های مواصلاتی استان اجرایی می شود.

وی در ادامه از ممنوعیت تردد انواع موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه سوم مرداد ماه تا ساعت شش بامداد روز شنبه ششم مرداد ماه از محور های کرج - چالوس خبرداد و افزود: همچنین در این بازه زمانی تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت نیز در این محور ها ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان البرز با بیان اینکه تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه پنجم مرداد ماه تا ساعت یک بامداد روز شنبه ششم مرداد ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع خواهد بود، تاکید کرد: طبق اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل تقلیه از ساعت ۱۷ روز جععه پنجم مرداد ماه تا ساعت یک روز شنبه ششم مرداد ماه از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

وی از رانندگان خواست تا ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سرعت و سبقت غیر مجاز بپرهیزند و در صورت مشاهده خودروهای خطرساز، مراتب را با پلیس در میان گذارند.