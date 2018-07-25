به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کارلوس پیگدمون رئیس پیشین منطقه خودمختار کاتالونیا امروز چهارشنبه با شرکت در کنفرانسی مطبوعاتی در برلین اعلام کرد: گزارش های ادعائی درباره ارتباط نمایندگان کاتالونیا با روسیه بی پایه و اساس هستند.

رئیس پیشین منطقه خودمختار کاتالونیا ادامه داد: اخبار جعلی زیادی در این خصوص وجود دارند؛ اما فقط باید به واقعیات ملموس و برجسته توجه کنیم. هیچ شواهدی دال بر چنین رابطه ای با مسکو وجود ندارد.

کارلوس پیگدمون رئیس برکنارشده دولت محلی کاتالونیا در پی چند ماه کشمکش با دولت مرکزی در مادرید پس از همه‌پرسی استقلال در اکتبر ۲۰۱۷ که ممنوع اعلام شده بود، دهم ماه می سال جاری میلادی از شرکت در انتخابات چشم پوشید و بدین ترتیب راه را برای نامزدی «کیم تورا» در انتخابات هموار کرد.

پیگدامون که از سوی دادگستری اسپانیا تحت پیگرد است هم اکنون در برلین به سر می‌برد.

خبرگزاری فرانسه ۱۱ خرداد ماه سال جاری با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد: دادستان های فدرال در آلمان به دنبال استرداد پیگدمون به اسپانیا هستند.

در بیانیه صادره از سوی دادستان های فدرال در آلمان در این خصوص آمده بود: مواردی که از طریق مقامان اسپانیا به دست ما رسیده است به وضوح نشان می دهند که خشونت ها در منطقه کاتالونیا در روز همه پرسی به فرد تحت تعقیب مرتبط است.