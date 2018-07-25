به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رهام رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ در راستای توسعه امنیت در شهرستان کنگان اقدامات خوبی صورت گرفته است و طرح‌های مهمی را برای مقابله با جرایم در این شهرستان داریم.

وی خاطرنشان کرد: در پی وقوع چند فقره انواع سرقت درون خودرو و قطعات خودرو در شهرستان کنگان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات تخصصی و گشت زنی هدفمند دو نفر سارق حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۸ فقره سرقت درون خودرو، قطعات خودرو و سایر سرقت‌ها اقرار کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان اضافه کرد: توجه شهروندان به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس موجب ناکام ماندن سارقان و بزهکاران در رسیدن به اهداف پلیدشان می شود.

وی از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده افراد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.