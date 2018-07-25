اعمال محدودیت ترافیکی/ کندوان جمعه یکطرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه در روزهای پایانی هفته جاری در محورهای مواصلاتی استان، محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۳ مردادماه تا روز شنبه ۶ مردادماه از محورهای کرج – چالوس، فیروزکوه و بالعکس ممنوع شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، اضافه کرد: تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

سرهنگ قدمی با اشاره به محدودیت ترافیک در محور کندوان، گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه ۵ مردادماه تا یک بامداد روز شنبه ۶ مردادماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و با اعلام ماموران پلیس راه مستقر در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ همان روز تا یک بامداد روز شنبه ۶ مردادماه از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

قدمی افزود: در محور هراز تردد کلیه تریلرها از این محور ممنوع بوده و تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳ مردادماه و همچنین از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای پنج شنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان مازندران ، گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۹۳۴ و ۲۱۸۲۹۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.