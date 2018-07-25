  1. استانها
  2. مازندران
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۰۸

رئیس پلیس راه انتظامی مازندران:

اعمال محدودیت ترافیکی/ کندوان جمعه یکطرفه می شود

اعمال محدودیت ترافیکی/ کندوان جمعه یکطرفه می شود

ساری - رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان در روزهای پایانی هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه در روزهای پایانی هفته جاری در محورهای مواصلاتی استان، محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۳ مردادماه تا روز شنبه ۶ مردادماه از محورهای کرج – چالوس، فیروزکوه و بالعکس ممنوع شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، اضافه کرد: تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

سرهنگ قدمی با اشاره به محدودیت ترافیک در محور کندوان، گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه ۵ مردادماه تا یک بامداد روز شنبه ۶ مردادماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و با اعلام ماموران پلیس راه مستقر در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ همان روز تا یک بامداد روز شنبه ۶ مردادماه از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

قدمی افزود: در محور هراز تردد کلیه تریلرها از این محور ممنوع بوده و تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳ مردادماه و همچنین از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای پنج شنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان مازندران ، گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۹۳۴ و ۲۱۸۲۹۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.

کد خبر 4357228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها