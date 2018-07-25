اجرای ۲۰۰ طرح تحقیقاتی در دیم زارهای کشور

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این طرح‌ها برای شناسایی، اصلاح و معرفی ارقام جدیدِ غلات، حبوبات، دانه‌ های روغنی، گیاهان علوفه ‌ای و مدیریت منابع در استان ‌های دیم خیز اجرا می ‌شود.

صابر گلکاری ادامه داد: با تلاش محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، تاکنون ۵۴ رقم محصول معرفی و بذر آن‌ ها برای کشت در اختیار کشاورزان دیم کار قرار گرفته است که این ارقام، ۲۵ درصد نسبت به ارقام شاهد و محلی عملکرد برتری دارد.

وی گفت: طرح‌های تحقیقاتی این موسسه هم اکنون در ۱۶ استان دیم خیز کشور با مشارکت کشاورزان در ایستگاه ‌های تحقیقاتی و مزارع کشاورزی اجرا می ‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تاکید کرد: به منظور افزایش میزان تولید غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی در دیم زارهای کشور، هم اکنون ۳ طرح تحقیقاتی این موسسه در سطح بین المللی با همکاری موسسات تحقیقاتی ایکاردا و سیمیت در حال اجراست.

گلگاری عنوان کرد: موسسه تحقیقات دیم کشور به مرکزیت مراغه با ۵ ایستگاه اصلی و معاونت و ۹ ایستگاه همکار، در استان ‌های دیم خیز فعالیت تحقیقاتی انجام می ‌دهد.