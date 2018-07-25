  1. استانها
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۵

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور خبر داد:

اجرای ۲۰۰ طرح تحقیقاتی در دیم زارهای کشور

تبریز – رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از اجرای ۲۰۰ طرح تحقیقاتی به منظور افزایش تولید محصولات زراعی در دیم زارهای کشور خبر داد.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این طرح‌ها برای شناسایی، اصلاح و معرفی ارقام جدیدِ غلات، حبوبات، دانه‌ های روغنی، گیاهان علوفه ‌ای و مدیریت منابع در استان ‌های دیم خیز اجرا می ‌شود.

صابر گلکاری ادامه داد: با تلاش محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، تاکنون ۵۴ رقم محصول معرفی و بذر آن‌ ها برای کشت در اختیار کشاورزان دیم کار قرار گرفته است که این ارقام، ۲۵ درصد نسبت به ارقام شاهد و محلی عملکرد برتری دارد.

وی گفت: طرح‌های تحقیقاتی این موسسه هم اکنون در ۱۶ استان دیم خیز کشور با مشارکت کشاورزان در ایستگاه ‌های تحقیقاتی و مزارع کشاورزی اجرا می ‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تاکید کرد: به منظور افزایش میزان تولید غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی در دیم زارهای کشور، هم اکنون ۳ طرح تحقیقاتی این موسسه در سطح بین المللی با همکاری موسسات تحقیقاتی ایکاردا و سیمیت در حال اجراست.

گلگاری عنوان کرد: موسسه تحقیقات دیم کشور به مرکزیت مراغه با ۵ ایستگاه اصلی و معاونت و ۹ ایستگاه همکار، در استان ‌های دیم خیز فعالیت تحقیقاتی انجام می ‌دهد.

