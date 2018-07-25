تلاش برای محو شیطان داعش در سوریه بیش از قبل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه روسیه، وزارت خارجه روسیه دقایقی پیش با انتشار بیانیه ای حمله تروریستی امروز به استان السویداء در جنوب سوریه را محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مسکو چنین جنایتی را به شدت محکوم می کند. روسیه به خانواده قربانیان این حادثه تسلیت می گوید.

بیانیه وزارت خارجه روسیه می افزاید: اقدام جدید داعش بار دیگر نشان دهنده ماهیت تروریستی این گروهک بوده و لزوم به کار بستن تلاش های مجدانه و هماهنگ جامعه جهانی برای محو چنین شیطانی در خاک سوریه را بیش از پیش آشکار نمود.

این در حالیست که آمار قربانیان یورش های داعش به استان السویداء به بیش از ۱۰۰ کشته و ۱۷۶ زخمی رسید.

استان السویداء در جنوب سوریه بامداد امروز در معرض یورش تروریستهای تکفیری داعش قرار گرفت.