مهارت آموزی نزدیک ترین راه برای اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهانگیری ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی مهارت اظهار داشت: از نظر سیاست خارجی و مباحثی که در سطح بین المللی و جامعه رخ می دهد نیازمند افرادی هستیم تا بتوانند در درون کشور نیازهای جامعه را برطرف کنند.

وی افزود: اگر افراد دارای مهارت در کشور نداشته باشیم، قطعا توسعه کشور دچار اختلال می شود و یکی از ارکان مهم توسعه هر کشور تعداد نیروی ماهر است.

جهانگیری عنوان کرد: در مدارس و به ویژه دانشگاه های سراسر کشور بیشتر تکیه بر مباحث نظری است و در زمینه تولید علم در منطقه غرب آسیا و جهان از جایگاه خوبی برخوردار هستیم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم تولید علم را تبدیل به ارزش اقتصادی کنیم و آثار آن را در اقتصاد کشور و جامعه ببینیم، نیاز به نیروی ماهر داریم.

جهانگیری با اشاره به اینکه در بحث آموزش رسمی کشور در زمینه مهارت آموزی کارهای خوبی انجام شده است، گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در سال تحصیلی جدید در زمینه مهارت آموزی طرح «ایران مهارت» را اجرا خواهد کرد این طرح به این صورت است که هر دانش آموز در دوره متوسطه دوم در طول مدت تحصیل خود در هر رشته تحصیلی که باشد یک مهارت را آموزش خواهد دید.

افراد فاقد مهارت بیشترین آمار بیکاران را تشکیل می دهند

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان بیان داشت: نزدیک ترین راه به اشتغال، مهارت آموزی است و بیشترین افراد بیکار جامعه طبق آمارهای کشور افراد فاقد مهارت هستند و افرادی که مهارت دارند از شانس بالایی برای داشتن شغل برخوردارند.

جهانگیری عنوان کرد: آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاست و این نشان می دهد که در دانشگاه ها تنها به مباحث نظری پرداخته می شود و مباحث عملی دارای کاربرد کمتری است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ مهارت آموزی باید در جامعه نهادینه شود، تاکید کرد: بحث های مهارتی فارغ از مسائل سیاسی، منطقه ای، قومیتی یک بحث ملی است که نیازجامعه محسوب می شود.

جهانگیری تصریح کرد: همه ما باید مهارت آموزی و فقر مهارت را در کشور فریاد بزنیم تا به نتیجه خوبی در این زمینه برسیم.

مسابقات نبرد جنگجو در کرمان برگزار می شود

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان افزود: مسابقات نبرد جنگجو از دوم تا پنجم مردادماه سال جاری در اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان با حضور 100 نفر در قالب 35 تیم از سراسر کشور در حال برگزاری است.

وی تاکید کرد: طی تفاهم نامه ای که با سازمان صدا و سیما کشور داشته ایم مسابقات رباط های جنگجو در قالب 26 قسمت از شبکه های جام جم، نسیم، امید، تهران و کرمان پخش خواهد شد.

جهانگیری ادامه داد: هدف عمده ما از برگزاری این مسابقات مهارت آموزی است و تنها برگزاری یک مسابقه و سرگرمی نیست و افرادی که در این مسابقه شرکت می کنند باید از چندین مهارت برخوردار باشند.

وی ابراز داشت: امیدواری با برگزاری اینگونه مسابقات بتوانیم کمک به فرهنگ مهارت آموزی داشته باشیم.

جهانگیری بیان کرد: هر ساله مسابقات ملی مهارت در سه دوره شهرستانی، استانی و ملی برگزار می شود و سال آینده افرادی که در مسابقات ملی مهارت رتبه کسب کرده اند به مسابقات جهانی مهارت 2019 که در کازان روسیه برگزار می شود اعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان عنوان کرد: به دنبال این هستیم دانش آموزان را از سمت رشته های نظری به سوی رشته های حرفه آموزی و مهارت آموزی سوق دهیم و این فرهنگ در خانواده جا بیفتد و نوجوانان و جوانان خود را به سمت آموزش های مهارتی هدایت کنند.

راه اندازی رشته آکواترونیک در کرمان

وی گفت: تکنولوژی و علوم جدید به سرعت درحال پیشرفت است و ماناگزیر هستیم خود را برای علوم جدید آماده کنیم و یک قابلیت بزرگ در استان کرمان وجود دارد و آن هم بحث انرژی خورشیدی است.

جهانگیری با اشاره به اینکه ایران در منطقه طلایی استفاده از انرژی خورشیدی در غرب آسیا و جهان قرار دارد و امسال ما تجهیزات انرژی خورشیدی را خریداری کرده ایم، افزود: با همکاری که با اتاق بازرگانی استان و یک شرکت خارجی داریم تعداد از تکنیسین ها و بهربردارها در این زمینه آموزش های لازم را می بینند.

وی ادامه داد: کاستی بزرگ در کشور و به ویژه در استان کرمان وجود دارد و آن هم بحث آب است و جامعه به این نتیجه رسیده در زمینه آب با مشکل مواجه هستیم و نیاز به مدیریت آب داریم.

جهانگیری با اشاره به اینکه سومین استان در کشور هستیم که رشته آکواترونیک (مدیریت مصرف آب) راه اندازی می کنیم، بیان کرد: تجهیزات رشته آکواترونیک (مدیریت مصرف آب) خریداری شده و به زودی کارگاه های این رشته در مرکز آموزش های فنی و حرفه ای کرمان تجهیز خواهند شد.

وی اظهار داشت: 25 درصد آموزشهای فنی و حرفه ای به صورت کتبی و ۷۵ درصد به صورت عملی هستند که در دوره های عملی ۷۵ درصد آموزش ها به صورت عملی است.