دیدار بوگدانوف با سفیر مصر در روسیه درمورد مسائل خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز با «ایهاب نصر» سفیر مصر در روسیه دیدار کرد.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که در این دیدار این دو دیپلمات در مورد اوضاع در خاورمیانه و شمال آفریقا، با توجه ویژه به حل و فصل مسائل سوریه، لیبی و فلسطین بحث و تبادل نظر کردند.

در این بیانیه اشاره شده است که طرفین در این دیدار همچنین مسائل مربوط به پیشرفت بیشتر در همکاری های روسیه و مصر و گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی نیز گفتگو کردند.