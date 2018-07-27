بازی ترامپ با دم شیر/ نوبخت؛ رفتن یا نرفتن، مسئله این است!

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - محمد شلتوکی: در هفته‌ای که گذشت، شاهد اخبار گوناگون و مهمی از ارکان مختلف دولت بودیم که در این میان، سخنان رئیس جمهور کشورمان علیه ترامپ و پاسخ رئیس جمهور آمریکا را می‌توان از جمله مهمترین اخبار دولت در هفته گذشته برشمرد.

یکشنبه این هفته حجت الاسلام حسن روحانی که در جمع «سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» سخنرانی می کرد، سخنانی تند و قاطع علیه دونالد ترامپ و سیاست هایی که رئیس جمهور آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است، ایراد کرد.

این سخنان رئیس جمهور با واکنش توئیتری ترامپ مواجه شد و یک روز پس از آن، رئیس جمهور آمریکا در توئیتی که تمام آن را با حروف بزرگ انگلیسی نوشته بود، خطاب به روحانی، گفت: هرگز، هیچگاه دوباره ایالات متحده را تهدید نکن.

ترامپ در ادامه توئیت خود مدعی شد که در صورت تهدید مجدد آمریکا، ایران شاهد عواقبی خواهد بود که تاریخ پیش از این کمتر به خود دیده است.

دو روز پس از این توییت ترامپ که مورد تمسخر کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در واکنش به لفاظی های ترامپ، گفت: امروز برخی حاکمان آمریکا حرف‌های زیادی می‌زنند که بی‌پایه و اساس است و تهدیدات پوچ از طرف برخی از این حاکمان، نیازی به پاسخ دادن و دهن به دهن شدن با آنها ندارد و انسجام و انتخاب مسیر وحدت و ایستادگی، محکم‌ترین پاسخ به سخنان سخیف آنها خواهد بود.

اما این پایان ماجرا نبود و سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم که روز پنجشنبه چهارم مردادماه در یادواره شهدای عملیات رمضان در همدان سخنرانی می کرد، در واکنش به تهدید رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه در شان رئیس‌جمهور کشور بزرگ اسلامی ایران نیست به ترامپ جواب دهد و من به‌عنوان سرباز این ملت به او جواب می‌دهم، گفت: از فرمانده وقت خود بپرسید که چه کسی را پیش من که سرباز این کشورم و نه رئیس‌جمهور این کشور، فرستاد و گفت آیا می‌شود به ما مهلت بدهید و از نفوذ خود استفاده کنید سربازان ما این چند ماه را مورد حمله مجاهدین عراق قرار نگیرند و ما از عراق خارج شویم؟

از دیگر اخبار مهم این هفته دولت نیز بحث داغ تغییر در کابینه و تیم اقتصادی دولت بود که در نهایت منتهی به رفتن ولی الله سیف از بانک مرکزی و جایگزینی عبدالناصر همتی به جای او بر مسند رئیس کل بانک مرکزی بود.

مشروح مهمترین اخبار حوزه دولت در هفته گذشته به شرح زیر است:

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه ابلاغ کرد.

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون دایمی شدن قانون مجازات اسلامی» را جهت اجرا به وزارت دادگستری و «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» را به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

سازوکار تصفیه دیون بانک‌ها با بانک مرکزی/ راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی تصویب شد

در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا، پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص کنترل و مدیریت نقدینگی با جهت‌گیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور بررسی و مصوب شد.

در این جلسه پس از بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضع نقدینگی، مقرر شد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیرمجاز در کوتاه مدت براساس روش‌های مصوب تصفیه شود.

در خصوص تصفیه دیون بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیأتی متشکل از نمایندگان سه قوه تصمیماتی اتخاذ گردید تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود.

جمهوری اسلامی ایران به «آسِ‌آن» پیوست

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در نامه ای به وزارت امور خارجه عضویت ایران در پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا را رسما ابلاغ کرد.

لایحه پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به «آ سِ آن» پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجدد مجلس به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود که در نهایت در جلسه 16 تیرماه مجمع، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.

دفتر سخنگوی دولت ارائه «بسته بازنگری در بودجه ۹۷» را تکذیب کرد

در پی انتشار خبری در رسانه ها به نقل از یک نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه بسته پیشنهادی دولت به مجلس برای بازنگری در بودجه سال ۹۷، دفتر سخنگوی دولت این خبر را قویا تکذیب کرد.

آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن/ یا تسلیم یا مقاومت، راه دیگری نداریم

حجت‌الاسلام حسن روحانی در همایش روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، با بیان اینکه ما اهل تجاوز و تدافع نیستیم و به دنبال بازدارندگی هستیم، تاکید کرد: توان ایران اسلامی، توان بازدارندگی است، ما با هیچ کس دعوا و جنگ نداریم اما دشمنان باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ‌ها و صلح با ایران مادر صلح‌ها است. ما هیچ‌وقت از تهدید نترسیده و در برابر تهدید، تهدید خواهیم کرد.

روحانی خطاب به آمریکایی‌ها و در پاسخ به اینکه آنها گفته‌اند نمی‌گذاریم نفت ایران صادر شود، اظهار داشت:آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه و امنیت مسیر کشتیرانی در طول تاریخ هستیم ، با دم شیر بازی نکن ، پشیمان کننده است. شما فکر می کنید ایران این قدر ضعیف است که اجازه دهد که شما به خواسته و به اهداف‌تان برسید؟

رئیس جمهور ادامه داد: با دم شیر بازی نکنید چرا که پشیمانی ابدی برای شما به همراه خواهد داشت و این از توان شما ساخته نیست شما نمی‌توانید ملت ایران را علیه منافع ایران بسیج کنید چرا که ملت ایران منافع خود را می‌فهمند و برای آن فداکاری می‌کند. شما نمی‌توانید ملت را علیه امنیت و منافع ایران بسیج کنید. شما ضدیت خود را با ملت ایران به وضوح نشان داده اید و وقتی می‌گویید نمی‌گذاریم نفت ایران صادر شود، معنی آن این است که اجازه ورود دارو و کالاهای اساسی را نمی‌دهید و یعنی مردم را در محاصره شدید و مشقت زندگی قرار دادید و بعد عنوان می‌کنید که حامی ملت ایرانید! چه کسی باور می‌کند!

موافقت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۲ وزارتخانه

در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، استاندار پیشنهادی خراسان شمالی از هیات وزیران رأی اعتماد گرفت. اعضای دولت محمدرضا خباز را به عنوان استاندار خراسان شمالی منصوب و از زحمات و خدمات استاندار پیشین تشکر کردند.

موافقت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» ، موافقت دولت با افزایش جریمه ها و حدنصاب های ریالی در قانون امور گمرکی و اصلاح آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در اراضی موقوفه از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.

جهانگیری: تلاش می‌کنیم همه روستاهای کشور از نعمت گاز برخوردار شوند

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دومین جلسه شورای اقتصاد در سال ۹۷ با اشاره به آثار مثبت اجرای طرح های عمرانی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، ‌ تاکیدکرد: دستگاه های دولتی، شرکت ها و پیمانکارهای مجری طرح های اقتصادی و صنعتی بویژه در مناطق محروم باید تمام مساعی خود را بکار گیرند تا ساکنان این مناطق از مزایای احداث صنایع و طرح های عمرانی بهره مند شوند.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه به منظور گاز رسانی به هزار و ۲۰۰ خانوار روستایی، اظهار داشت: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم ۱۴ هزار خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار شده اند و با تخصیص اعتبار لازم از محل هدفمندی یارانه ها و صرفه جویی در مصرف سوخت تلاش خواهیم کرد تا همه روستاهای کشور از مزایای گاز برخوردار شوند.

افزایش هماهنگی و همدلی دولت و مجلس برای رفع مشکلات مردم ضروری است

حجت‌الاسلام حسن روحانی در نشستی با رئیس و اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آرمان، گفتمان و اهداف دولت تدبیر و امید با فراکسیون امید مجلس بسیار نزدیک بوده و منجر به شکل گیری تعاون و همکاری مثبتی در راستای حل مشکلات مردم و توسعه کشور در سال های اخیر شده است، اظهار داشت: امروز کشور و ملت ایران با شرایط جدیدی روبرو شده است که ایجاب می کند مسوولان بیش از هر زمان دیگری با همدلی و همکاری برای عبور از مشکلات و پاسخگویی به نیازهای جامعه تلاش کنند.

روحانی با اشاره به اینکه شرایط و اقتضائات فعلی، گسترش تعامل و همکاری بیش از پیش مجلس و دولت در موضوعات مختلف را ضروری می سازد، خاطرنشان کرد: امروز تعاون و ارتباط دولت و مجلس باید برای دستیابی به اهداف مهم و سامان دادن به برخی مشکلات کشور شکل بگیرد تا بتوانیم در کنار هم کار بزرگی را در تاریخ سیاسی ایران رقم بزنیم.

استفاده از ظرفیت های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به توانمندی های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می توانیم از ظرفیت ها و فرصت های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.

معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پر رنگ تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوء استفاده های مختلف نظیر احتکار کالا بزنند.

بزودی همه جریانات و شخصیت‌های نمادین کشور کنار هم قرار می‌گیرند

اسحاق جهانگیری در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تاکید بر اینکه باید از همه سرمایه ها و ظرفیت های کشور استفاده شود، خاطرنشان کرد: اتحاد سیاسی جدی، ضرورت امروز ماست. همه مسئولین عالی‌رتبه کشور باید نمایش بزرگی از اتحاد داخلی را به صحنه بیاورند. در همین راستا به فضل الهی در هفته های آینده شاهد بخشی از این نمایش خواهیم بود و جریانات و شخصیت های نمادین کشور در کنار هم قرار خواهند گرفت.

معاون اول رییس جمهور اهمیت نقش نخبگان و آگاه شدن آنها از شرایط کشور را یادآور شد و افزود: ما از هر راهکاری که بیانگر عزم ملی در داخل و در میان ایرانیان مقیم خارج به منظور تبدیل تهدیدها به فرصت باشد، حمایت می کنیم.

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مجددا به مجلس ارسال شد

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه ۲۴ تیرماه هیأت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

لاهه به آمریکا درباره روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد

رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد که بدنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا، رییس دیوان بین المللی دادگستری طی نامه ای رسمی خطاب به پمپئو وزیر خارجه امریکا، به دولت آن کشور هشدار داد که طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواستهای ایران را خدشه دار نکند.

محسن محبی افزود: موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریمهای یکجانبه برخلاف تعهدات بین المللی امریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ است. بموجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد، و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.

رحمانی فضلی: اقدامات نظامی، تحریم و مسائل اجتماعی سه محور فعالیت دشمنان است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در همایش نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با اشاره به حوزه امنیت داخلی اظهار داشت: در حوزه امنیت به معنای خاص در شرایط بسیار مطلوب هستیم و مشکل غیر قابل پیش بینی در این زمینه نداریم اما با توجه به تلاش های بین المللی و منطقه ای برای اعمال فشار بیشتر به ایران و برخی اقدامات نظامی شامل درگیری اشرار در مرزها در کنار اعمال تحریم های اقتصادی و همچنین تحت تأثیر قرار دادن مسائل اجتماعی به عنوان سه محور مهم فعالیت دشمنان ضرورت دارد برای مقابله با هر یک اقدامات جدی و تدابیر لازم را داشته باشیم.

نوبخت: آمادگی دارم از همه مسئولیت‌های دولتی کنار بروم

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ترجیح دادم برای اینکه زمینه‌ای در جهت اصلاح پیش آید و دست رئیس‌جمهور هم باز باشد، داوطلبانه و شخصا از تمام مسئولیت های موجود دولت کناره گیری کنم چراکه مردم را دوست دارم و اگر رفتنم کمک کند دریغ نخواهم کرد. صمیمانه این استعفا را به اقای رئیس‌جمهور دادم و عده‌ای گفتند فداکاری شده و برخی گفتند فضاسازی شده که تسویه حساب سیاسی شود.

نوبخت ادامه داد: از همه می‌خواهم بیش از هرچیز نگران مردم باشیم و با صمیمیت می‌گویم که امروز وقت تسویه حساب سیاسی نیست. می‌خواهم به تدریس در کلاس درس بپردازم و کنار دانشجویان باشم.

روحانی: تهدیدات بی‌اساس حاکمان آمریکا ارزش پاسخ دادن ندارد/ انتخاب مسیر وحدت و ایستادگی محکم‌ترین پاسخ است

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه هیأت دولت، گفت: ملت ایران از ابتدا در مقابل لجاجت و بدرفتاری حاکمان آمریکا و نقض عهد آنها در همه زمینه‌ها ایستادگی و مقابله کرده و همواره راه مقاومت را انتخاب کرده است. امروز هم برخی حاکمان آمریکا حرف‌های زیادی می‌زنند که بی‌پایه و اساس است و تهدیدات پوچ از طرف برخی از این حاکمان، نیازی به پاسخ دادن و دهن به دهن شدن با آنها ندارد و انسجام و انتخاب مسیر وحدت و ایستادگی، محکم‌ترین پاسخ به سخنان سخیف آنها خواهد بود.

روحانی خاطرنشان کرد: دولت در روند تلاش های خود برای خنثی سازی توطئه آمریکا، اگر لازم بداند نیروهای تازه‌ نفسی را به مجموعه خود می‌افزاید و امروز در این زمینه تصمیم گرفته شد تا آقای همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شود و به ایشان بخاطر کسب اعتماد دولت و قبول این بار مسئولیت تبریک می‌گویم.

واعظی: استعفای «نوبخت» صحت ندارد

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص خبر استعفای نوبخت از سمت‌های دولتی، اظهار داشت: استعفای نوبخت از سازمان برنامه و بودجه را تکذیب می‌کنم و آنچه رسانه ها از قول ایشان نقل کرده اند به هیچ وجه صحت ندارد.

واعظی ادامه داد: ایشان در پی مباحثی که در خصوص تغییرات در دولت بوجود آمده است صرفا با اعلام آمادگی و باز گذاشتن دست رئیس جمهور در این تغییرات بحثی را با رسانه ها مطرح کردند و در عین حال گفته اند که در هرجایگاهی از معلمی دانشگاه تا هر مسئولیت دیگری که رئیس جمهوری امر کنند آمادگی مساعدت و خدمتگزاری به دولت و ملت را دارند.