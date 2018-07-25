دانشگاه آزاد یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز جوانپور ظهر امروز چهارشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با مسئولین سما استان عنوان کرد: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی و فرزند خلف آن سما یکی از برکات انقلاب اسلامی و پاسخی به نیاز های جامعه و به عنوان کمک حال آموزش و پرورش و با مجوز و بر اساس استاندارد های خود آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به اهمیت مساله تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی، مدارس سما را با توجه به دارا بودن کلیه مقاطع تحصیلی (از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی) دارای جایگاه ویژه دانست و با اشاره به تاکید رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بحث فرهنگی، خواستار مشارکت فعال مدیران سما در حوزه فرهنگی همراه با بحث های علمی در راستای بر آورده شدن انتظارات مقام معظم رهبری از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی شد.

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با تبریک میلاد امام رضا (ع) و تشکر از آیت الله آل هاشم به خاطر این دیدار ضمن ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت آمار دانش آموزی و دانشجویی سما استان و تبریز، نیروی انسانی جوان و با انگیزه در سما را به عنوان تنهاترین پتانسیل و سرمایه واقعی مجموعه سما دانست و با اشاره به تاکیدات دکتر ولایتی در بحث سما خواستار توجه جدی تمام مسئولین دانشگاه به این مهم در جهت توسعه سما شد.

وی از توسعه سما به عنوان مهمترین ملاک در ارزیابی عملکرد روسای واحد های دانشگاهی در سطح استان نام برد.

نریمانی راد در بخش دیگری از سخنان خود وجود آل هاشم به عنوان نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی را به عنوان الگویی در کشور غنمیت شمرد و خواستار فرهنگ سازی در میان مسئولان شهری در زمینه معرفی سما به عنوان تربیت کننده دانش آموزان درمباحث فرهنگی و با رویکرد کیفی سازی شد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان را از مهمترین اولویت های سما استان دانست.

وی تربیت دانش آموز نخبه برای جامعه و برداشتن باری از دوش آموزش و پرورش در زمینه مدرسه داری و تعلیم و تربیت را به عنوان مهمترین رسالت سما برشمرد و خبر از راه اندازی مدارس جدید سما در سال آتی داد.