تلاش می کنم جایگاه ثابتی را در تیم ملی بدست آورم/ هدف سایپا قهرمانی در هر دو جام است

کاپیتان تیم فوتبال سایپا تهران درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: به علت عدم هماهنگی با سایر نفرات در اولین مسابقه ایران در تورنمنت امارات مقابل هامبورگ، نتوانستم آنطور که می خواستم برای تیم ملی به میدان بروم.

وی با اشاره به نتیجه قابل قبول ایران در دومین دیدار برابر اشتوتگارت ادامه داد: در پنج دقیقه پایانی برابر اشتوتگارت آنهم با وظایف دفاعی به میدان آمدم و فکر می کنم مسئولیت خود را به خوبی انجام دادم. در دیدار سوم مقابل امارات هم تنها 25 دقیقه در زمین حضور داشتم و خوشحالم که موفق شدم از این فرصت به خوبی استفاده کرده و گل دوم ایران را به ثمر برسانم.

صادقی اضافه کرد: با گلزنی در این دیدار می توانم بگویم شروع خوبی در تیم ملی داشتم و امیدوارم رضایت کادر فنی را بدست آورده باشم. ضمن اینکه با تمرین مستمر خود را آماده نگه می دارم تا بتوانم به خوبی از فرصتهای جدیدی که بدست می آورم، استفاده کنم واعتماد مربیان تیم ملی را جلب کنم.

وی همچنین در مورد مسابقات آینده تیم فوتبال سایپا اظهار داشت: تیم ما اردوی بسیار خوبی را در امارات برگزار کرد که به علت حضور در تیم ملی در دو روز آخر آن شرکت کردم. فکر می کنم با توجه به آمادگی بازیکنان همانند نیم فصل اول با قدرت در مسابقات به میدان می رویم تا بتوانیم با تکرار موفقیتهای گذشته به هدفمان که قهرمانی در لیگ برتر است دست یابیم.

کاپیتان سایپا در مورد بازی حساس این تیم مقابل سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی، تصریح کرد: هدف سایپا قهرمانی در هر دو جام است، به همین دلیل بدون توجه به نام حریفان با قدرت در این مسابقات شرکت کرده تا بتوانیم رقابتهای امسال را با فتح دو جام به پایان برسانیم.

صادقی در پایان تاکید کرد: مطمئن باشید اتفاقات فصل گذشته برای سایپا تکرار نخواهد شد و ما تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا بتوانیم جایگاه خود را تا روزهای پایانی لیگ حفظ کرده و در نهایت قهرمان مسابقات لقب بگیریم.