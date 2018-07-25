به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی بعدازظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه جشنواره پایان نامه های سال دانشجویی که در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد، گفت: اقتصاد مقاومتی همان اقتصادی است که زیبایی می بخشد و براساس پژوهش و نتایج تحقیقات علمی پیش رفته و در جامعه نشاط و شادابی ایجاد می کند.

وی بابیان اینکه اقتصاد دلالی و غیرعلمی، اقتصادی بادکنکی است و حباب ایجاد می کند و زیبایی و نشاط را از جامعه می گیرد، افزود: اقتصادی که دانش بنیان نباشد و براساس مبانی علمی و کاربردی دقیق صورت نگیرد حباب تولید می کند و لرزان است.

حاجی بابایی با بیان اینکه در جریان تدوین لایحه بودجه ۹۷ جلساتی با متخصصین و دانشگاهیان برگزار شد که برآیند آن این بود که در بودجه امسال رقم قابل توجهی را برای پژوهش به سمت دانشگاهها بردیم، گفت: دانشگاهها باید این اعتبار را برای پروژه ها مدیریت کنند.

وی افزود: براساس این دیدگاه شرکتها باید پژوهش خود را به دانشگاه ها بسپارند و دانشگاه ها نیز براساس نیاز کشور و سیستم های صنعتی و تولیدی پروژه های تحقیقاتی را تعریف کرده و انجام دهند.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بر اساس این رویکرد باید تولید علم صورت گیرد، گفت: کاربست یافته های پژوهشی باید کاملا عملیاتی باشد و در بازار منجر به تولید ثروت شود و مقالات نیز باید کاملا منطبق بر واقعیت های کشور ارائه راهکار را مدنظر قرار دهند.

وی اظهار داشت: با این نگاه باید در دریافت و تایید پیشنهاد پژوهش ها اساتید این موضوع را در نظر بگیرند که هیچ مقاله ای تولید نشودمگر اینکه کاربست آن مشخص شده باشد.

حاجی بابایی با طرح این سئوال که این همه مقاله پژوهشی برای کدام مشکل کشور راهکار داده است؟ ادامه داد: باید نظارت و دقت بیشتری بر تولید مقاله صورت گیرد و مقاله های پژوهشی کاربردی که هریک مشکلی اساسی از مسائل کشور را حل می کند، ارائه شود.

وی بابیان اینکه کمیت مهم نیست و باید در دانشگاهها به دنبال کیفیت مقالات ارائه شده باشیم، گفت: اقتصاد نابسامان موجود نتیجه بی توجهی به این رویکرد است.

حاجی بابایی بابیان اینکه ۱۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در کشور می چرخد و مانند فشار خون بر کل اندام جامعه فشار وارد می کند و کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و سکه، ارز، واحدهای مسکونی را بی ثبات می کند، گفت: این نقدینگی مانند سیلاب های تند می خروشد و ویرانی به بار می آورد که اینها نتیجه کار بدون پژوهش است.

وی بابیان اینکه در دنیا دیدگاه های کشورها از نظر اقتصادی و علمی بسیار گسترده و وسیع شده است، گفت، باید با عبرت از کشورهایی که در حوزه اقتصادی آسیب پذیر بودند و با یک تلنگر آمریکا سونامی شدیدی را تجربه کردند در رویکردهای اقتصادی به اساتید دانشگاه ها، مردم و بنیانهای با ثبات جامعه تکیه بزنیم و سعی کنیم هر ستونی در اقتصاد بر فونداسیون خود محکم باشد.

وی باتاکید بر اینکه در صورت نگرشی با این رویکرد با استقامت می توان ایستاد، گفت: در دنیایی که اقتصاد برآن حاکم است ایثار دیگر معنا ندارد کمااینکه روسیه و چین تا زمانی که منافع مشترک اقتصادی با ما دارند با هم همراه خواهند بود و باید از این منافع مشترک فرصت تولید ایجاد کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اروپا به این جمع بندی رسیده که باید خود را ثابت کند و در واقع علت مخالفت اروپا با آمریکا منافع ما نیست بلکه می خواهد به اثبات خود دست پیدا کرده و هویت و موجودیت خود را به اثبات برساند.

وی بیان داشت: اگر برجام تنها یک دستاورد داشته باشد و آن این باشد که باید با هم باشیم و بر اساس تفکر و اندیشه خودمان حرکت کنیم؛ باید متکی به دستاوردهای داخلی باشیم و طعم شیرین آن را حس کنیم و با احترام به همه اندیشه ها برای خودمان تصمیم بگیریم و بر این اساس به نتایج برجام دست یافته ایم.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور نیز مهمترین مشکل در امر توسعه کشور را نداشتن اراده برای پیشرفت این مرز و بوم برشمرد و گفت: باید کشور به صورت اقتصاد دانش‌بنیان اداره شود.

حمیدرضا طیبی بابیان اینکه باید برای پیشرفت کشور از افراد خودباور در پست‌های مدیریتی استفاده کرد، گفت: دعواهای سیاسی در کشور مانع از برنامه‌ریزی‌های درازمدت می‌شود که حاصل این اقدام تغییر برنامه‌ها و در نهایت عدم دستیابی به پیشرفت و توسعه کشور است.

طیبی عنوان کرد: کشور دارای استعدادهای بسیاری است و هیچ مشکلی در توسعه فناورانه در زمینه‌های مختلف وجود ندارد و هر کس که بتواند علم را به خدمت جامعه درآورد توانسته به تولید فناوری کمک کند.