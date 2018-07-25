به گزارش خبرنگار مهر، عباس ملازینلی امروز در جمع خبرنگاران خبرگزاریهای استان یزد با اشاره به اینکه در پنج حوزه اقداماتی در زمینه آموزش شهروندی و گردشگری، ورزش، آموزشهای اجتماعی، فرهنگی و ... ارائه شده است، اظهار داشت: روزانه دو برنامه بزرگ در یکی از حوزههای فرهنگی، ورزشی یا اجتماعی در سطح شهر یزد در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه عده زیادی از مردم از این برنامهها مطلع نمیشوند، افزود: برای اطلاعرسانی و تشویق مردم به شرکت در این برنامهها، به کمک رسانهها نیاز ضروری داریم.
ملازینلی با تاکید بر اینکه اجرای موفق برنامهها نیازمند اطلاعرسانی و تبلیغ است، بیان کرد: تلاش میکنیم به منظور تعامل بیشتر میان خبرنگاران و مجموعه سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد، حمایتهایی از خبرنگاران داشته باشیم.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد: امیدواریم اصحاب رسانه استان یزد علاوه بر اینکه در کار اطلاعرسانی با این مجموعه همکاری میکنند، نقطه نظرات خلاقانه خود را نیز برای اجرای هر چه بهتر برنامهها ارائه دهند.
وی اظهار امیدواری کرد: در سایه این تعامل و همدلی بتوانیم شهری با نشاط و در مسیر ارتقاء در زمینههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی داشته باشیم و شاهد مشارکت هر چه بیشتر مردم در اجرای این برنامه ها باشیم.
