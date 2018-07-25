  1. استانها
وزیر بهداشت:

افتتاح ۴۰ پایگاه اورژانس هوایی در کشور/ ۴۰ بالگرد نیاز است

شهرکرد- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۴۰ پایگاه اورژانس هوایی در کشور افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۴۰ پایگاه اورژانس هوایی در کشور افتتاح شده است، اظهار داشت: ۴۰ بالگرد برای پایگاه های اورژانس هوایی در کشور نیاز است که طی ۵ سال آینده تامین می شود.

وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی و ارتش در این زمینه همکاری خوبی با وزارت بهداشت داشتند.

وی گفت: چهارمحال و بختیاری یک استان صعب العبور و کوهستانی است که راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی پیش از این باید مورد توجه قرار می گرفته است.

