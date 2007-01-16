نشست امشب وزیران خارجه هشت کشور عرب با رایس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، در این نشست وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و وزیران خارجه مصر و اردن و نیز کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا شرکت دارند.

در این نشست استراتژی جدید آمریکا، راههای حفظ امنیت و ثبات عراق و راههای پایان دادن به اوضاع امنیتی نابسامان این کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

راههای پیشبرد روند صلح در خاورمیانه و آخرین تحولات عرصه فلسطین و لبنان از دیگر محورهای نشست وزیران خارجه هشت کشورعرب با رایس است.

برپایه این گزارش، این نشست چهارمین نشست مشترک رایس و وزیران خارجه هشت کشورعربی به شمار می رود. نشست های گذشته در نیویورک، قاهره و تفرجگاه بحر المیت اردن برگزار شد.

وزیران خارجه هشت کشور عربی امروز پیش از دیدار مشترک با رایس رایس نشستی مشورتی را برای هماهنگی مواضع و دیدگاههای خود در کویت برگزار کردند.