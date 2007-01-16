  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ دی ۱۳۸۵، ۲۰:۴۳

نشست امشب وزیران خارجه هشت کشور عرب با رایس آغاز شد

نشست امشب وزیران خارجه هشت کشور عربی با وزیر خارجه آمریکا برای بررسی مسائل خاورمیانه در کویت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، در این نشست وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و وزیران خارجه مصر و اردن و نیز کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا شرکت دارند.

در این نشست استراتژی جدید آمریکا، راههای حفظ امنیت و ثبات عراق و راههای پایان دادن به اوضاع امنیتی نابسامان این کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

راههای پیشبرد روند صلح در خاورمیانه و آخرین تحولات عرصه فلسطین و لبنان از دیگر محورهای نشست وزیران خارجه هشت کشورعرب با رایس است.

برپایه این گزارش، این نشست چهارمین نشست مشترک رایس و وزیران خارجه هشت کشورعربی به شمار می رود. نشست های گذشته در نیویورک، قاهره و تفرجگاه بحر المیت اردن برگزار شد.

وزیران خارجه هشت کشور عربی امروز پیش از دیدار مشترک با رایس رایس نشستی مشورتی را برای هماهنگی مواضع و دیدگاههای خود در کویت برگزار کردند.

کد مطلب 435737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها