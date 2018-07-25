به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی بعدازظهر امروز در دیدار با جامعه قرآنی استان یزد با اشاره به اهمیت فعالیت موسسات قرآنی در دارالعباده یزد، بر ضرورت افزایش این موسسات همچنین ایجاد دبیرخانه ای فعال برای ساماندهی فعالیت‌های آنها تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از گلایه‌های موسسات قرآنی، روند طولانی صدور مجوز فعالیت است، افزود: هیچ دستگاهی حق معطل کردن فعالان این عرصه را ندارد.

زمانی قمی تصریح کرد: همان‌طور که در زمینه کارآفرینی به دولتی‌ها تأکید کردم که تسهیل‌گر باشند، در این زمینه‌ها هم باید کار مردم را راه انداخته و نسبت به کارهای مردم دغدغه‌مند باشند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: هر چه مؤسسات بیشتر معرفی شود، برای ایجاد علاقه و جذابیت برای تقویت این مؤسسات و تکرار آنها زمینه سازی می شود.

وی با بیان اینکه حضور مدیران در فضای فرهنگی قرآن بسیار نکته جالبی است و به عنوان افرادی که رفتارمان بر جامعه تأثیرگذار است، مسئولیت سنگینی بر عهده داریم، افزود: باید در حوزه مرتبط استانداری راه حلی بیابد که تعریفی شدنی از حضور فعال‌تر مدیران در برنامه‌های قرآنی انجام گیرد.

زمانی قمی با اشاره به اینکه در کنار ترویج قرآن باید به قرآن ناطق یعنی سیره اهل بیت (ع) به ویژه حضرت علی (ع) توجه شود، اظهار داشت: باید سیره و زندگانی حضرت علی (ع) را به عنوان یک حاکم عادل و عالم در مدیریت‌های خود به کار بگیریم و یکی از بارزترین ویژگی ایشان اخلاق‌مداری در تمام مراحل و شرایط زندگانی آن حضرت بود.

وی عنوان کرد: خروجی فعالیت‌ها و تلاشیمان در کشور باید جامعه اخلاقی و قرآنی و نتیجه فعالیت‌هایمان نیز به سمت و سوی آن باشد.

زمانی قمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: استبداد جهانی و زورگویان عالم به دنبال تهدید و صدمه رساندن به انقلاب و جمهوری اسلامی هستند و هیچکس تردیدی در این زمینه نمی‌تواند به خود راه دهد.