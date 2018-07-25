منافقین و داعش دو روی سکه اسلام آمریکایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی حسن‌زاده عصر چهارشنبه در جمع بسیجیان عسلویه با گرامیداشت پنجم مردادماه سالروز عملیات غرورانگیز مرصاد اظهار داشت: منافقین و داعش دو روی سکه اسلام آمریکایی در مقابله با اسلام ناب و انقلاب اسلامی هستند.



وی افزود: در سوم مردادماه ۱۳۶۷ چند روز پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهوری اسلامی ایران، منافقین قصد داشتند طی عملیاتی موسوم به «فروغ جاویدانـ و با شعار از «مهران تا تهران» به خیال شوم خود موجبات نابودی انقلاب و فروپاشی نظام اسلامی را فراهم آورند.

حسن‌زاده ادامه داد: رزمندگان اسلام در پنجم مردادماه در عملیاتی متقابل با نام «مرصاد» عناصر منفور و پلید گروهک نفاق را در تنگه پاتاق (مرصاد) در نزدیکی کرمانشاه در کمین خود گرفتار و با وارد ساختن ضربات مهلک و مرگبار، نه تنها غروبی جاویدان برای منافقین بلکه یک عبرت بزرگ تاریخی را برای بدخواهان ملت ایران رقم زدند.

وی گفت: منافقین که با خدعه و فریب درصدد نفوذ و خیانت در ساختار نظام پس از پیروزی انقلاب اسلامی بودند با هوشمندی ودرایت حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) و بصیرت و آگاهی ملت بزرگ ایران اسلامی در دست‌یابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند به گونه‌ای که با حذف بنی صدر از صحنه‌ی مدیریت و قدرت، برای انتقام از انقلاب اسلامی و مردم انقلابی، بیدار و با بصیرت تیغ به روی جمهوری اسلامی ایران کشیدند و تاکنون بیش از ۱۷ هزار تن از آحاد ملت و شخصیت‌های مرجع و تأثیرگذار کشور را ترور و قربانی مطامع شیطانی خود ساختند.

فرمانده سپاه عسلویه با برشماری ابعاد و زوایای جنایت و خیانت منافقین کوردل علیه نظام اسلامی و ملت ایران اسلامی به ویژه در همراهی و همدستی با صدام و ارتش بعثی عراق در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله گفت: آنچه از بررسی رویکردها و رفتارهای سازمان منافقین برمی‌آید بیانگر این حقیقت است که منافقین در چارچوب راهبرد نرم آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی آن به مثابه پیاده نظام و ارتش نیابتی عمل کرده اند و جنایت‌های آنان در دهه ۶۰ گویای این حقیقت است که به مراتب جنایتکارتر و وحشی تر از گروهک‌های تکفیری صهیونیستی داعش عمل کرده، چرا که آنها به طور آشکارا اوج سبوعیت و خشونت را در اقدامات تروریستی علیه هموطنان خود به کار برده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات مرصاد با رمز مقدس یا صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پنجم مردادماه سال ۱۳۶۷ برای مقابله با خیانت منافقین و مزدوران استکبار جهانی، آمریکا و صهیونیسم بین الملل و بازپس‌گیری مناطق اشغال شده در خطوط جبهه میانی جنگ با فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پشتیبانی هوانیروز مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت.

وی گفت: این عملیات طی دو مرحله با در هم کوبیدن منافقین و ضدانقلاب و متلاشی نمودن یگان‌های نظامی آنان و وارد آوردن تلفات سنگین با صدها کشته و مجروح، بر آن خودفروختگان منفور، پیروزی بزرگ فرزندان امام خمینی (رحمة الله علیه) رقم زده شد و این شکست، سرافکندگی کاخ سفید و رسوایی نظام سلطه، صهیونیسم و حامیان صدام و منافقین را آشکار و در معرض قضاوت جهانیان قرار داد.

حسن‌زاده ادامه داد: نیروهای مردمی از عوامل اصلی شکست منافقین در عملیات مرصاد و گروهک تکفیری-صهیونیستی داعش در جنگ تروریستی علیه ملت عراق بودند.

وی افزود: الگوی استفاده از نیروهای مردمی در مقابله با منافقین و داعش و دیگر مزدوران استکبار جهانی بهترین شیوه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران و عراق در مقابله با تهاجم این دو گروهک خطرناک تروریستی به کار گرفتند و بسیج مردمی این دو کشور بساط منافقین تروریست در ایران و تروریست‌های تکفیری - صهیونیستی در عر اق را درهم پیچیدند.

وی با پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدرعملیات مرصاد تاکید کرد: تبیین انحرافات عقیدتی و بازخوانی چرایی و چگونگی پیدایش منافقین و داعش و نقاط مشترک فکری و مشابهت‌های رفتاری آنان برای نسل های امروز و فردای انقلاب اسلامی و منطقه ضروری است.

فرمانده سپاه عسلویه گفت: تبیین اهداف نظام سلطه و استکبار جهانی در تولید و حمایت از تروریسم دولتی در ابعاد مختلف آن و تشریح سیاهه جنایت منافقین که خسارت‌های سنگین و جبران ناپذیری را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران تحمیل کرده‌اند، می‌تواند چهره واقعی و سیاه منافقین را معرفی کرده و نقشه شوم دشمنان اسلام در ایجاد غفلت و انحراف در نگاه به این گروهک تروریستی جنایتکار و بفرموده رهبرمعظم انقلاب امام خامنه‌ای عزیز(مدظله العالی)"عوض کردن جای جلاد و شهید را با شکست و رسوایی مواجه سازد.