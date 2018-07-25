۵۲ درصد ردیف های پستی محیط زیست مازندران خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از محیطبانان استان محیط بانان را سربازان بی نام و نشان دانست و اظهار کرد: محیط بانان با کمترین امکانات و تجهیزات کار می کنند و شهدای محیط زیست که در درگیری با متخلفان شهید می شوند مظلومانه تشییع می شوند.

وی به حمایت دادستانی از محیط زیست اشاره کرد و افزود: اگر محیط زیست در چند سال اخیر توفیقاتی کسب کرده به خاطر حمایت دادستانی است.

ابراهیمی با بیان اینکه ۵۲ درصد از ردیف های پستی محیط زیست خالی است، گفت: هوشیاری سازی اجتماعی مورد تاکید ما است که مردم در صیانت از محیط زیست مشارکت کنند.

مدیرکل محیط زیست مازندران افزود: در هیچ جای دنیا دولت به تنهایی نتوانسته موفق شود و امیدواریم استفاده از این ظرفیت مردمی افزایش پیدا کند.

وی به کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیست اشاره کرد و ادامه داد: اگر انتظار داریم که محیط زیست همه مسائل را پیگیری کند معجزه است و امیدواریم که نواقص با تامین تجهیزات و امکانات برطرف شود.

ابراهیمی با بیان اینکه محیط زیست حامی زبان بسته ها است،گفت: محیط زیست تنها دستگاهی است که ۴۸ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کند ولی تناسبی در دستمزد با ساعات کاری وجود ندارد.