مکلف به حفظ محیط زیست برای نسل های آینده هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدیونس حسینی عالمی شامگاه چهارشنبه در همایش تجلیل از محیط بانان مازندران با بیان اینکه محیط بانان طلایه داران حفظ سلامت مردم در جامعه هستند، اظهار کرد: امروزه توجه به محیط زیست یک ضرورت است و همه ما مکلف هستیم که برای حفظ آن برای نسل های آینده سرباز باشیم.

وی با اعلام اینکه در آموزه های دینی ما بر حفظ محیط زیست تاکید شده است، گفت: در قرآن آمده است که زمین را بعد از آبادی خراب نکنید و ما نیز باید سرباز اجرای این حکم باشیم.

دادستان استان مازندران با بیان اینکه آب ضامن حیات است و نباید آن را آلوده کنیم، افزود: در قرآن بر حفظ آب تاکید شده است که متاسفانه در کشور باید بگردیم تا آب سالم و پاکیزه پیدا کنیم.

حسینی ادامه داد: در آموزه های دینی زمین به فرش انسان ها تعبیر شده است که باید برای حفظ این سرمایه جهانی امروز، فردا و فرداهای دیگر حفظ کنیم.

وی با تقدیر و تشکر از محیط بانان ، گفت: بنده دست محیط بانی که از جان خود مایه می گذارد را با افتخار می بوسم و افتخاری برایم است که در کنار شما برای حفظ محیط زیست باشم.