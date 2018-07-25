به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد اقدامات این کشور طی ماه های اخیر و فشارهای وارده بر ایران، تاثیر خود را گذاشته است.

وی که در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن می گفت از قول «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور گفت ایران کشور چند ماه پیش نیست و رفتارش تغییر کرده است.

به ادعای ترامپ تغییر رفتار ایران به خاطر خروج واشنگتن از توافق هسته ای و فشارهایی است که طی این مدت به تهران وارد کرده است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به سناتورهای آمریکایی از مطرح شدن موضوع تحریم های روسیه در دیدار ترامپ با پوتین خبر داد و گفت که رئیس جمهور آمریکا تضمینی در این زمینه نداده است.

گفتنی است روز گذشته کاخ کرملین اعلام کرد پوتین و همتای آمریکایی وی ممکن است بار دیگر در حاشیه نشست گروه- ۲۰ در آرژانتین، یا حتی دیگر نشست های بین المللی دیدار کنند.