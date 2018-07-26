به گزارش خبرنگار مهر، مریم رشتچی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح غنی‌سازی اوقات فراغت در استان، افزود: این طرح امسال با شعار حمایت از کالای ایرانی و مهارت‌آموزی در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: طی سال جاری بیش از ۷۶ هزار نفر از دانش آموزان در برنامه‌های اوقات فراغت شرکت کردند و ۳۶۰ پایگاه اوقات فراغت در آموزش‌وپرورش زنجان در طول تابستان امسال فعال است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: طرح اوقات فراغت در تابستان امسال با رویکرد کشف و هدایت استعدادهای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

رشتچی بابیان اینکه در این پایگاه‌ها ۴۵ رشته فرهنگی و هنری آموزش داده می‌شود، ابراز کرد: برنامه‌ها و کلاس‌های پیش‌بینی‌شده برای دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف ازجمله رشته‌های قرآنی، علمی، آموزشی، فناوری، هنری، ورزشی، اردویی و فرهنگی است.

وی افزود: مهارت‌آموزی دانش آموزان در برنامه غنی‌سازی اوقات فراغت از الزامات است و باید اهتمام جدی و لازم برای پر کردن بهتر تعطیلات تابستانی دانش آموزان به خوبی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: باید هدف از اوقات فراغت غنی‌سازی اوقات دانش آموزان باشد و خوشبختانه آموزش‌وپرورش بر تحقق این امر مهم تأکید لازم را دارد.