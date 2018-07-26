جلال ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد گاز رسانی به مجتمع روستایی هویه و سرهویه بخش کلاترزان شهرستان سنندج، گفت: این پروژه شامل ۲۰ هزار متر طول شبکه پلی اتیلن همراه با ۵۲۰ علمک به کار رفته است.

ناظر مقیم پروژه گازکشی به روستاهای بخش کلاترزان عنوان کرد: ۱۵ هزار متر از این پروژه انجام شده و پنج هزار متر آن باقی مانده است.

به گفته وی، عدم اجازه اداره راه برای عملی کردن نقشه پروژه طول پروژه را افزایش داد.

ناصری گفت: مبلغ اول پیمان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود و پیش بینی ۲ میلیارد تومان نیز برای اتمام لوله گذاری این پروژه شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ کیلومتر حفاری این پروژه صعب العبور است، گفت: در این پنج هزار متر باقی مانده یک هزار ۶۰۰ متر دیگر مناطق صعب العبور و مسیر های بین باغی وجود دارد که تا یک ماه آینده شروع می شود.

ناصری گفت: ۱۰مهر ماه سال ۹۵ این پروژه آغاز شد و مقرر شد ۳۵۵ روز طول بکشد اما معارض اداره راه موجب طراحی شبکه دیگری شد و اتمام پروژه را به تاخیر انداخت.

ناظر مقیم پروژه گازکشی به روستاهای بخش کلاترزان با بیان اینکه این پروژه تا دهه فجر سال جاری آماده افتتاح خواهد شد.

وی افزود: تمام تجهیزات، ماشین آلات و کادر های اجرایی و نظارتی ایرانی و بومی استان کردستان بوده اند.

این پروژه گاز رسانی از روستا بیساران به روستاهای هویه و سرهویه، بیسر، کلاتی و آویهنگ انجام می گیرد و ۲۰ هزار متر طول دارد.