توقیف تریلی حامل ۲۵ تن برنج قاچاق در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، ماموران کلانتری ۱۳ شهید رجایی گرگان روز گذشته پس از مدت ها کار اطلاعاتی و پلیسی موفق به توقیف تریلی حامل برنج قاچاق شدند.

وی گفت: تریلی حامل برنج قاچاق در نقطه ورودی شهر توقیف و در بازرسی از آن بیش از ۲۵ تن برنج فاقد مجوز کشف شد؛ کارشناسان ارزش این محموله را بیش از دو میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سرهنگ فروزان با بیان این که تریلی حامل برنج قاچاق پس از صورت جلسه به پارکینگ منتقل شد، تصریح کرد: در همین راستا پرونده تشکیل و راننده خودرو برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به این که پدیده قاچاق یکی از معضلات مهم در اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: برای ریشه کن کردن این پدیده تنها برخورد قهری پاسخگو نیست و باید با اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی زمینه کاهش قاچاق را فراهم کنیم.