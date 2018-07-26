به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، ارسطو گویلی گفت: یکی از پیشرفته ترین شهر بازی های روباز در غرب ایران با همراهی شورای اسلامی دور پنجم ، شهرداری سنندج و مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی در پارک ملت سنندج کلنگ زنی خواهد شد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری ، کارآفرینی ، گردشگری شورا گفت: این مکان نوستالوژیک سنندجی ها که سال ها فاقد شهربازی و هرگونه تجهیزات مناسبی بود از اواسط سال ۹۵ تحویل فردی شده بود که بعد از گذشت نزدیک به دوسال جز استقرار تجهیزات فرسوده و مستعمل سایر شهرها عملا کاری از پیش نبرده بود.

وی ادامه داد: در دوره پنجم شورا با پیگیری های کمیسیون سرمایه گذاری و سایر اعضای شورا ، شهردار و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری سنندج ، پس از خاتمه پیمان فرد مذکور و تخلیه تجهیزات غیر قابل استفاده ، با استفاده از مشاورین توانمند پکیج سرمایه گذاری جدیدی شامل طراحی و توجیهات فنی- اقتصادی برای این محل تهیه شد و با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال از طریق فراخوان عمومی به بخش خصوصی واگذار شده است.

گویلی افزود ؛ فاز اول این پروژه در مدت یکسال به بهره برداری می رسد و خود می تواند نمونه ای از بزرگترین پروژه های حوزه شهری با مشارکت بخش خصوصی در این دوره باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر سنندج بیان کرد: این شهربازی شامل بخش بزرگسالان ، شهربازی مخصوص کودکان و نوجوانان ، رستوران و مجموعه فود کورت ، واحدهای خدماتی ، پارکینگ اختصاصی و مجهز به پیشرفته ترین امکانات روز خواهد بود.

وی توسعه همه جانبه شهر سنندج را از اولویت های شورای دور پنجم عنوان کرد و گفت: در این راستا بسته های سرمایه گذاری مناسبی در ۶ حوزه کاری در مراحل تدوین نهائی است که به زودی به صورت فراخوان عمومی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی منتشر خواهد شد.

گویلی بیان کرد: شهرداری سنندج طی هفته های آتی بالغ بر ٢٥٠ میلیارد ریال کلنگ زنی پروژه های سرمایه گذاری را خواهد داشت.