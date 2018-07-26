ترامپ از وضع تعرفه بر واردات خودرو کوتاه آمد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در آن‌چه رییس اروپا «کاهش مهم تنش‌ها» نامید، ترامپ توافق کرد از وضع تعرفه بر خودرو خودداری کند تا دو طرف مذاکراتی را برای برداشتن سایر موانع تجاری آغاز کنند. به این ترتیب خطر شکل‌گیری یک جنگ تجاری فروکش کرد.

پس از دیدار کاخ سفید، ترامپ و رییس کمیسیون اروپا، جانکلود جانکر، گفتند در این مذاکرات همچنین به دنبال حل‌وفصل تعرفه‌های آمریکا بر فولاد و آلومینیوم و تعرفه‌های تلافی‌جویانه اروپا، هستند. این از نظر تولیدکنندگان فلزات، گامی رو به عقب تلقی می‌شود.

ترامپ گفت که اروپا قبول کرده است خرید گاز مایع آمریکا را افزایش دهد و موانع تجاری پیش روی صادرات دانه سویای آمریکا را کاهش دهد. به این ترتیب اروپا به بخش کشاورزی و انرژی آمریکا کمک می‌کند.

ترامپ پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: دانه سویا خیلی مهم است و اتحادیه اروپا تقریبا فوری، مقدار خیلی زیادی دانه سویا خواهند خرید.

ترامپ کمی بعد توییت کرد که کار روی مستندات به سرعت درحال انجام است واضافه کرد که دیدار با جانکر خیلی گرم بوده است.

ترامپ نوشت: پیشرفتی به سرعت حاصل شد که هیچ کس فکر نمی‌کرد ممکن باشد. منظور ترامپ تغییر نسبت به ۱۵ جولای است که او ۲۸ کشور اتحادیه اروپا را «دشمن» تجاری نامید.

جانکر گفت دو طرف توافق کردند تا زمانی که در حال مذاکره هستند از وضع تعرفه‌های دیگر، شامل تعرفه بر خودرو و قطعات خودرو، خودداری کنند.

تعرفه‌های ۲۵ درصدی آمریکا بر وارات فولاد و ۱۰ درصدی بر واردات آلومینیوم، همچنان در طول مذاکرات پا برجا هستند، اما این اولین باریست که آمریکایی‌ها توافق کرده‌اند در مورد اقداماتی که در مورد فولاد و آلومینیوم کرده‌اند، تجدید نظر کنند.

وزیر اقتصاد دولت آنگلا مرکل، پیتر آلتمایر، توییت کرد: پیشرفتی حاصل شد که می‌تواند از یک جنگ تجاری جلوگیری کند و هزاران شغل را حفظ کند. این برای اقتصاد جهان خیلی خوب است.