احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده می‌شود، بنابراین بارش‌های رگباری برخی از مناطق استان را فرا می‌گیرد.

وی از وقوع وزش باد در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: دمای هوای استان تا اواخر هفته آینده افزایش‌یافته و هوا گرم می‌شود.

یاغموری تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در روزهای آینده به ۴۰ درجه سانتی‌گراد هم برسد.

وی به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای کنونی شهر زنجان ۳۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر است.