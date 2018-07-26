پرداخت ۲۰ میلیارد تومان از محل کمک های فنی و اعتباری به اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی مروج الشریعه چهارشنبه شب در شورای اداری استان با اشاره به شرایط پیش روی کشور بیان کرد:عبور از شرایط فعلی کشور نیازمند وحدت و همدلی همه دستگاه ها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط خاصی بر اوضاع اقتصادی کشور حاکم است، افزود: باید برای رهایی از وضعیت موجود، ابلاغ های رهبری را با هوشیاری و هوشمندی انجام دهیم.

مروج الشریعه با تاکید بر اینکه باید با کنار گذاشتن مسائل جناحی و قومی به حل موانع موجود کمک کرد، اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب همواره مسئولان را به عزم راسخ، شجاعت واحساس مسئولیت بیشتر دعوت می کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، ضرورتی برای فعالیت آن دسته از افرادی که نمی توانند به مسئولیت خود عمل کنند، نیست.

وی خواستار پاسخگویی به مطالبات مردمی شد و اظهار کرد: نباید تحریم ها و مشکلات مانعی برای عدم توجه به مطالبه های مردم باشد.

مروج الشریعه با اشاره به مشکلات پیش روی خراسان جنوبی بیان کرد: باید برای اجرای پروژه های آبی استان چاره ای اساسی اندیشیده شود.

وی با اشاره به پروژه محور بیرجند- قاین بیان کرد: هفدهم تیرماه سال جاری مجوز ساخت این محور صادر شده است.

استاندار خراسان جنوبی اشتغال را از دیگر مشکلات اساسی پیش روی استان دانست و گفت: به دنبال رایزنی های انجام شده، مقرر شد ۲۰ میلیارد تومان از اوراق استان در بحث کمک های فنی و اعتباری نقد و برای کمک به سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال به استان داده شود.

وی پرداخت تسهلات اشتغالزایی را راهبردی مفید در استان دانست و افزود: خراسان جنوبی در زمینه تحقق اشتغال روستایی کشور رتبه خوبی دارد.

مروج الشریعه با اشاره به نقش موثر رسانه ها در راستای رفع مشکلات جامعه بیان کرد: قلم رسانه ابزاری مفید برای حفظ وحدت جامعه است.