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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۳۰

استاندار خراسان جنوبی خبر داد:

پرداخت ۲۰ میلیارد تومان از محل کمک های فنی و اعتباری به اشتغال

پرداخت ۲۰ میلیارد تومان از محل کمک های فنی و اعتباری به اشتغال

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت:۲۰ میلیارد تومان در بحث کمک های فنی و اعتباری برای کمک به سرمایه گذاران در راستای ایجاد اشتغال به استان پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی مروج الشریعه چهارشنبه شب در شورای اداری استان با اشاره به شرایط پیش روی کشور بیان کرد:عبور از شرایط فعلی کشور نیازمند وحدت و همدلی همه دستگاه ها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط خاصی بر اوضاع اقتصادی کشور حاکم است، افزود: باید برای رهایی از وضعیت موجود، ابلاغ های رهبری را با هوشیاری و هوشمندی انجام دهیم.

مروج الشریعه با تاکید بر اینکه باید با کنار گذاشتن مسائل جناحی و قومی به حل موانع موجود کمک کرد، اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب همواره مسئولان را به عزم راسخ، شجاعت واحساس مسئولیت بیشتر دعوت می کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، ضرورتی برای فعالیت آن دسته از افرادی که نمی توانند به مسئولیت خود عمل کنند، نیست.

وی خواستار پاسخگویی به مطالبات مردمی شد و اظهار کرد: نباید تحریم ها و مشکلات مانعی برای عدم توجه به مطالبه های مردم باشد.

مروج الشریعه با اشاره به مشکلات پیش روی خراسان جنوبی بیان کرد: باید برای اجرای پروژه های آبی استان چاره ای اساسی اندیشیده شود.

وی با اشاره به پروژه محور بیرجند- قاین بیان کرد: هفدهم تیرماه سال جاری مجوز ساخت این محور صادر شده است.

استاندار خراسان جنوبی اشتغال را از دیگر مشکلات اساسی پیش روی استان دانست و گفت: به دنبال رایزنی های انجام شده، مقرر شد ۲۰ میلیارد تومان از اوراق استان در بحث کمک های فنی و اعتباری نقد و برای کمک به سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال به استان داده شود.

وی پرداخت تسهلات اشتغالزایی را راهبردی مفید در استان دانست و افزود: خراسان جنوبی در زمینه تحقق اشتغال روستایی کشور رتبه خوبی دارد.

مروج الشریعه با اشاره به نقش موثر رسانه ها در راستای رفع مشکلات جامعه بیان کرد: قلم رسانه ابزاری مفید برای حفظ وحدت جامعه است.

کد مطلب 4357477

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