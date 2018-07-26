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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۳۶

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی:

۸۵ درصد از اعتبارات اسناد خرانه در خراسان جنوبی جذب شد

۸۵ درصد از اعتبارات اسناد خرانه در خراسان جنوبی جذب شد

بیرجند- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از جذب ۸۵ درصد از اعتبارات اسناد خزانه در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم چهارشنبه شب در شورای اداری خراسان جنوبی بیان کرد: سال گذشته در بخش تامین اعتبار با مشکلات زیادی رو به رو بودیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه طی سال گذشته تمام اعتبارات جذب شد، افزود: همچنین در سال جاری ۸۵ درصد از اعتبارات اسناد خزانه جذب شده است.

علوی مقدم  خواستار پیگیری دستگاه ها برای جذب اعتبارات باقی مانده شد و افزود: باید با تلاش و جدیت هرچه بیشتر، در جذب اعتبارات گام های بزرگی برداریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ساخت زائر سرای خراسان جنوبی در مشهد بیان کرد: امید است با اجرای طرح خشت های آسمانی، شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

وی خواستار توجه مدیران به این زائرسرا شد و اظهار کرد: باید دستگاه های اجرایی توان و تلاش خود را برای اتمام این پروژه به کارگیرند.

 علوی مقدم با اشاره به اجرای طرح های راهبردی و عملیاتی شهر بیان کرد: برای احرای موفق این طرح باید اطلاعات دقیقی در اختیار مشاورین قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همایش بزرگ اربعین، اظهار کرد: تشکیل ستاد اربعین در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4357479

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