۸۵ درصد از اعتبارات اسناد خرانه در خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم چهارشنبه شب در شورای اداری خراسان جنوبی بیان کرد: سال گذشته در بخش تامین اعتبار با مشکلات زیادی رو به رو بودیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه طی سال گذشته تمام اعتبارات جذب شد، افزود: همچنین در سال جاری ۸۵ درصد از اعتبارات اسناد خزانه جذب شده است.

علوی مقدم خواستار پیگیری دستگاه ها برای جذب اعتبارات باقی مانده شد و افزود: باید با تلاش و جدیت هرچه بیشتر، در جذب اعتبارات گام های بزرگی برداریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ساخت زائر سرای خراسان جنوبی در مشهد بیان کرد: امید است با اجرای طرح خشت های آسمانی، شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

وی خواستار توجه مدیران به این زائرسرا شد و اظهار کرد: باید دستگاه های اجرایی توان و تلاش خود را برای اتمام این پروژه به کارگیرند.

علوی مقدم با اشاره به اجرای طرح های راهبردی و عملیاتی شهر بیان کرد: برای احرای موفق این طرح باید اطلاعات دقیقی در اختیار مشاورین قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همایش بزرگ اربعین، اظهار کرد: تشکیل ستاد اربعین در دستور کار قرار دارد.